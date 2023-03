Od bronzu k hrozbě baráže. Budějovice v obavách, veteráni na všechno nestačí

Jihočeši vstoupí do nejdůležitějšího zápasu základní části v lepší výchozí pozici než soupeř, situaci mají stále ve vlastních rukou. Pokud porazí Rytíře v základní hrací době, udrží extraligovou příslušnost i pro další sezonu.

V případě jakéhokoliv jiného výsledku by rozuzlení napínavého dění na spodku tabulky přineslo až poslední kolo. Jaromíra Jágra a spol. čekají v neděli doma Karlovy Vary, České Budějovice se představí v Plzni.

Nervozita začíná pracovat v obou týmech, které od sebe dělí jediný bod. „Všichni jsme pod velkým tlakem. Baráži se chceme vyhnout za každou cenu,“ prohlásil kladenský brankář Adam Brízgala.

„Rozhodně máme co ztratit. Zatím jsme s nimi dvakrát vyhráli a jednou prohráli. To asi ale nebude hrát žádnou roli,“ přidal se trenér David Čermák, který ještě před rokem vedl právě Rytíře.

Budějovice - Kladno v pátek od 18 hodin ONLINE

A na jejich střídačce si napjatou atmosféru bojů o záchranu a následné baráže vyzkoušel. Po příchodu na jih Čech asi nepředpokládal, že se stejné hrozby bude muset obávat znovu.

Úřadující bronzoví medailisté po nečekaném úspěchu oslabili, změn doznala především ofenziva. Daniel Voženílek odešel do Třince, Jiří Ondráček se vrátil do Zlína a Jindřich Abdul zakotvil v Litvínově.

Z kabiny na nějakou dobu zmizeli i zkušení veteráni Michal Vondrka a Jiří Novotný, ale později se vrátili zpět do akce, aby pomohli zachránit mizerně se vyvíjející ročník.

Prvně jmenovaný naplno naskočil v lednu. Jeho o rok mladší kolega, který nově zastává i funkce asistenta a sportovního manažera, odehrál vzhledem k marodce v útoku poslední dva zápasy na pozici centra první formace.

„Na to, že jsem za poslední tři měsíce měl asi tři tréninky, jsem se překvapivě cítil docela dobře. Čekal jsem to horší. Pak ke konci mi ale trochu ubývaly síly,“ přiznal po domácí prohře 3:4 s Libercem.

I na jeho příkladu lze cítit, že Jihočeši sází na veterány až příliš. Částečně jsou nuceni se k takovému kroku uchýlit z důvodu absence kvalitních hráčů z mladší či střední generace, přísnější měřítka splňuje jen devětadvacetiletý Martin Hanzl (12+24).

Produktivita ale stále stojí především na devětatřicetiletém Lukáši Pechovi (8+38) a sedmatřicetiletém Milanu Gulašovi (23+18), vedle nichž poslední dobou nejčastěji nastupoval jedenačtyřicetiletý Tomáš Čachotský.

Ale co dělat, když nové posily vůbec nenaplnily očekávání? Lotyšský reprezentant Martins Dzierkals posbíral dvacet bodů. Jakub Strnad, Vojtěch Tomeček a Filip Přikryl se dohromady zapsali do statistik jen osmnáctkrát.

„Na jaře jsme investovali do skladby kádru vše, co jsme mohli. Očekávání fanoušků jsou celkově přehnaná,“ uvedl v prosincovém rozhovoru pro iDNES.cz generální manažer Stanislav Bednařík.

Příčin neúspěchu je ale samozřejmě daleko více. Klíčový obránce Stuart Percy vynechal kvůli zdravotním problémům výraznou porci zápasů, Dominik Hrachovina ani zdaleka nenavázal na skvělé výkony z předchozího ročníku.

Z brankářských jedniček napříč soutěží má horší čísla pouze kladenský Landon Bow, v posledních kolech dostává mezi třemi tyčemi o poznání více prostoru náhradník Jan Strmeň.

K tomu připočtěme jen šest vítězství z pětadvaceti venkovních utkání či jedinou výhru ze sedmi únorových duelů a rázem je zřejmé, že České Budějovice se na spodku extraligového pořadí pohybují oprávněně.

Trenér Motoru Jaroslav Modrý dostal před zápasem od vedení klubu ultimátum. V případě prohry by na střídačce Budějovic skončil.

V krizi se utápí opravdu dlouho. Kouč Jaroslav Modrý dostal v říjnu od členů vedení ultimátum, o dva měsíce později na střídačce skončil. Zlepšení ale nepřišlo ani poté, co mužstvo převzal asistent Čermák, na jehož adresu se rovněž valí kritika.

Do příštího ročníku by Jihočeši podle informací iDNES.cz měli vstoupit s novou tváří na trenérském postu. Spekuluje se o příchodu Ladislava Čiháka, který má za sebou nepovedené angažmá v Mladé Boleslavi.

Zároveň by mělo dojít k oživení hráčského kádru. Ve hře je návrat reprezentačního obránce Pavla Pýchy, z Třince by měl dorazit Milan Doudera a z Kladna produktivní útočník Adam Kubík.

Ale nepředbíhejme, Motor nejprve potřebuje zmobilizovat zbývající fyzické i psychické síly a udržet extraligu. Že se aktuálně nenachází v ideálním rozpoložení, ukázalo nedělní střetnutí s Karlovými Vary.

„Strašně těžko se mi to skousává, náš výkon nebyl vůbec konkurenceschopný. Hlavně mi chyběla bojovnost. Jsou tam další věci, ale ty nechci rozebírat a ventilovat,“ kroutil hlavou Čermák po prohře 1:5.

A vzápětí dodal: „Vím, jaké to je, když tým hraje dole a nastupuje k zápasům o život. Podstatné je, abychom byli stoprocentně nachystaní, protože jedině tak budeme mít šanci uspět.“

O drobném náskoku v tabulce už byla řeč. Velkou výhodou může představovat také domácí prostředí, očekává se zaplněná Budvar Aréna. Všichni v klubu zároveň doufají, že nejproduktivnější hráč a lídr Pech po dvou vynechaných utkáních konečně překoná virózu a bude opět k dispozici.

„I když hrajeme, co hrajeme, lidé nás poženou. Všechno je to v hlavách. Musíme se dostat do pohody a urvat to,“ řekl v rozhovoru pro klubový web útočník Matěj Toman.

Momentka z utkání hokejové extraligy mezi karlovarskou Energií a Českými Budějovicemi.

Pokud by Jihočeši nezvládli závěr základní části, absolvovali by nepříjemné a hned jedenačtyřicet dní dlouhé čekání na baráž proti vítězi play off druhé nejvyšší soutěže.

Něco takového si zatím vůbec nechtějí připouštět. Hrubě nepovedenou sezonu mohou ještě zachránit, ale nestojí před snadným úkolem.

Stejně silná motivace žene i Kladno, které se nehodlá vzdát. A s podobnými situacemi má navíc z posledních let bohaté zkušenosti.