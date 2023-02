Klubový rekord odolal, kouč Holaň po porážce nechápal: Přišla ťafka do zátylku

„Diametrální rozdíl oproti minulému zápasu,“ připomněl vítkovický trenér Miloš Holaň páteční výhru 4:1 na ledě extraligového lídra z Pardubic, kterou jeho svěřenci vyšplhali na 92 bodů. „Teď ale přišla ťafka do zátylku.“

92 bodů mají teď hokejisté Vítkovic. Aby zlomili rekord v základní části, potřebují získat aspoň bod

Od zavedení tříbodového systému v roce 2001 Vítkovičtí získali v základní části soutěže 92 bodů v letech 2011 a 2018. Příležitost překonat klubový rekord ale včera tým zpackal.

„Věděli jsme, že Budějovice budou hrát o všechno, přesto dostaneme hned ve 3. minutě gól. Vzalo nám to vítr z plachet. Pak jsme nevyužili přesilovky, ve kterých jsme si to měli uhrát,“ mrzelo Holaně. „Ve druhé třetině (Vítkovice inkasovaly dvě branky a prohrávaly 0:3 – pozn. red.) se to rozhodlo. Pak už jsme to jen tlačili před sebou, ale nebyli jsme tak aktivní, ne tak důslední jako v minule v Pardubicích. Nezasloužili jsme si vyhrát a musíme se omluvit fanouškům,“ konstatoval vítkovický kouč.

O tom, že by hráče mohlo svazovat vědomí možnosti vytvoření rekordu, nechtěl Holaň příliš spekulovat. „Hráči si to určitě přečtou a je to hezké, stát se součástí vítkovické historie. Přece jen je to nějaký milník, ale nás by to mělo vyhecovat o to víc. Sezona ještě nekončí a my musíme sbírat další body.“

Hosté se včera spolehli především na jednoduchou obranu. Než dopustit závar před vlastní brankou, raději vyhodili puk přes všechny čáry. „Snažili jsme se to kouskovat. Víme, jak kvalitní tým mají Vítkovice, proto jsme jim to rozbíjeli. To byla voda na náš mlýn,“ pochvaloval si budějovický brankář Jan Strmeň. „Jeli jsme sem s tím, že když prohrát, tak alespoň s bodem. Každý zápas už je pro nás jako play off. Jde nám o hodně. Kluci blokovali střely, plnili všechno, co měli. Snad tak budeme pokračovat dál.“