Drama v boji o čtvrtfinále, kdo skončí druhý? O co se ještě hraje v extralize

Pardubičtí hokejisté dokráčeli k Poháru Jaroslava Pouzara už devatenáctého února. Dvanáctka postupujících do play off se zkompletovala před necelým týdnem. A nově platí i to, že o extraligovou příslušnost musí v baráži opět po roce zabojovat Kladno. V závěrečném kole základní části ale bude i tak o co hrát.