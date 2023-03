Hrozba baráže? Nesmíme být svázaní, má jasno budějovický Hanzl

Jak zápas roku berete?

Je to jako sedmý zápas play off. Buď uspějete a pokračujete dál, nebo končíte. Tady je to rozdané podobně, akorát výhra znamená klid a poslední půjde do baráže.

Rozhodne, kdo bude silnější psychicky?

O tom to bude nejvíc. Nikdo už nezmění to, co bylo. To musíme hodit za hlavu. Pro nás nyní existuje pouze páteční zápas.

Chcete si jistotu extraligy uhrát sami proti Kladnu? Spoléhat na poslední kolo by mohl být risk.

Rozhodně. Je to zápas o všechno. Máme v kabině hodně zkušených kluků. Před každým tréninkem máme porady a video, kdy k nám mluví. I ti nejzkušenější nám radí, ať si ten zápas také užijeme. Zní to možná hloupě, ale prostě uděláme pro záchranu všechno.

Adrenalin musí předčit stres, abyste nebyli v křeči, že?

Přesně tak. Ne každý s tím umí pracovat, není na to zvyklý. Nesmíme toho mít plnou hlavu, abychom nebyli svázaní. Pořád je to jen hokej.

Z Litvínova záchranářské zkušenosti máte. Mohou pomoci?

Uvidíme. Zažil jsem tam baráž i přímý souboj s Kladnem v posledním kole o udržení. Vždy se mi podařilo se s týmem zachránit, takže věřím, že to nebudu měnit.

Kladno stojí na dvojici hvězd Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Zaměříte se na ně?

Ukázali jsme si, jak to hrají. Ale poctivě se připravujeme na každého soupeře. Nechceme se zaměřovat jen na jednoho či dva hráče.

Čekáte v úvodu opatrný hokej?

Může to tak být, nabízí se to. Ale třeba někdo udělá chybu vzadu, padne rychlý gól a rozjede se to. Pak by všechno bylo úplně jinak.

Dojít může i na nájezdy. Trénovali jste je nyní častěji?

Zkoušíme si je na tréninku, ale ne víc než jindy.