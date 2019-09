Kdo může válet a kdo se trápit? Úvod hokejové extraligy to už naznačil

Jde to i bez Pešána

Z předpokládaných adeptů na titul zatím oslňuje snad jen Liberec. I když střídačku před sezonou opustil hlavní trenér Filip Pešán, pod jeho nástupcem Patrikem Augustou zvítězili Bílí Tygři ve všech čtyřech duelech. Ztratili jen dva body a usadili se na čele, k čemuž přispěl bodově pilný Michal Birner (4+7).

„Tým má hodně silný útok, proto bude v základní části nahoře. Jsem ale zvědavý, jak to bude v play off, kde se mnohem víc brání,“ dívá se dál expert a bývalý útočník Milan Antoš.

Málokdo by věřil tomu, koho Liberec v neděli sesadil z první příčky. Karlovy Vary předvedly povedený vstup do ročníku, i když k nim byl los na úvod vlídný. Poprvé prohrály až ve čtvrtém utkání proti Olomouci. „Vlétly do toho skvěle, což ovšem znamená, že si na ně ostatní začnou dávat pozor,“ varuje Antoš.

Do vrchních pater tabulky pronikly překvapivě i Vítkovice, které těží z probuzení forvarda Robertse Bukartse. Nahoře se drží také nenápadná Olomouc, s níž se už ale favorité naučili počítat.

Favorité se nikam neženou

Plzeň se sice rozjíždí pomaleji, z jejího ofenzivního esa jde ale přesto strach. Milan Gulaš nastřádal ve čtyřech duelech ohromujících 12 bodů a vládne produktivitě (5+7). „Koukám jak blázen, s jakou lehkostí střílí i přihrává. Čekal jsem, že bude znovu dobrý, ale ta suverenita je pro mě šokem,“ zírá Antoš.

Ze středu tabulky se kromě Plzně chtějí vyhrabat i další silné celky. Mistrovský Třinec sráží zranění, vždyť v úterní předehrávce proti Olomouci mu může scházet až sedm hokejistů včetně zkušeného lídra Jiřího Polanského či kanonýra Petra Vrány. Mohutně posílená Sparta zase dokáže nasázet ranec gólů, jenže pak ji srazí stejný nebo i větší příděl ve vlastní síti.

Hokejisté Třince se zatím neradují tak často, jak by si přáli. Trápí je velká marodka..

„Přitom jsem počítal s tím, že i defenzivu bude mít Sparta silnou. Jména jako Polášek nebo Ďaloga ji měla pozvednout,“ překvapují Antoše mezery Pražanů.

Nečekaná mizerie Zlína

V suterénu tabulky bude dusno při sebemenší krizi kteréhokoliv týmu. Nikoho už nezachrání ani play out, ani baráž. Poslední spadne do první ligy přímo.

Nejhůř do nové sezony vkročili hokejisté Zlína. Čtyři porážky (z toho tři pouze o gól) a nula v bodové kolonce jsou pro Antoše tím největším překvapením. „Předpokládal jsem, že všechny změny se projeví i na ledě, ale zatím to tak není,“ říká zejména na adresu posil Bedřicha Köhlera či Romana Szturce.

Pohodu nemají ani v Kladně. Hrající majitel Jaromír Jágr se už sice stihl po zranění vrátit na led a dokonce i skórovat, s jedním bodem v tabulce jsou ale Rytíři těsně před Zlínem. „Překvapilo mě, že Jágr v 47 letech nastoupí a hned dá gól. I tak je ale jasné, že to Kladno bude mít hodně složité,“ myslí si Antoš.

Podle něj dokáže změna systému zavařit poslednímu celku už zkraje sezony. „Někdo v tom může být namočený rychle. Ostatní týmy se pak uklidní a začnou to všechno hrát proti poslednímu. Tak to bylo pokaždé,“ vzpomíná expert.

Sestupující se tak může začít rýsovat mnohem dřív než v březnu.