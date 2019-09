Body s výstrahou. Vzadu to skřípe, přiznává plzeňský asistent Hanzlík

Rob odmítl hattrick. Jsem dřevak, ulevil si Nejprve za stavu 0:2 pálil pohotově z pravého kruhu, ve druhé části z podobného místa mířil do odkryté části branky. Plzeňský hokejový útočník Luboš Rob si proti Zlínu zapsal tříbodový večer, ke dvěma trefám přidal i přesnou přihrávku na zakončujícího Indráka. „Jsem za ty góly moc rád. Ale ještě víc za to, že pomohly týmu k vítězství,“ řekl čtyřiadvacetiletý Rob po vydřené výhře Škody 5:4. Zkuste své branky popsat.

První gól padl těsně po přesilové hře. Byl to jeden ze signálů, ale spíš ke mně prolétla přihrávka, která mířila na Tomáše Mertla. A já to propálil. Před druhým na 4:3 tam byla před brankou velká mela, mně už to stačilo jen dobře trefit. Zlínská lavička si pak vyžádala trenérskou výzvu, měl jste obavy, aby gól ještě neodvolali?

Já zažil poprvé, že se při mé brance zkoumalo video... Takže jsem se opravdu trošku bál, nebyl jsem přesvědčený, jestli tam někdo nestál v brankovišti. Ale kluci mi říkali, že ne, že to bude dobré. Ve třetí třetině jste byl blízko k hattricku. Co tam bylo špatně?

Ne, že bych nechtěl platit do kasy, ale jsem dřevák. (úsměv) Zase ke mně přišla přihrávka na pravý kruh. Trenéři mě nabádají, abych střílel z první, možná jsem si to ale teď měl ještě zpracovat. Kašík ležel, ale ještě tam natáhl hokejku, já ho trefil. Bylo to za stavu 5:4, říkal jsem si, aby nás to ještě nemrzelo. Pak to byly nervy až do konce. Ale ustáli jste oslabení 3 na 5.

My stejnou výhodu využili, oni ne, kluci to skvěle ubránili. Proto si myslím, že jsme si tu výhru zasloužili o něco víc než oni. Ale obrannou hru musíme všichni zlepšit, příště musíme začít jinak.