Litvínovská série hanby s Třincem narostla na jedenáct zápasů

„Šli jsme do utkání s plánem, který se nám dařilo zpočátku dodržovat. Pak přišla série vyloučení, dostali jsme domácí na koně a odskočili nám. Ještě jsme stav snížili a chtěli jsme ve třetí třetině za každou cenu vyrovnat, dostávali jsme se i do šancí, ale opět jsme doplatili na disciplínu. V posledních čtyřech minutách jsme dohrávali v oslabení a to se zápasy těžko otáčí,“ mračil se litvínovský asistent Radim Skuhrovec.

Kometa srazila Spartu, v derby slaví Hradec. Kladno má první bod Všechny zápasy 4. kola extraligy

Třinec vedl pro trefách Vrány, Kofroně a Stránského už 3:0, naději Vervě vykřesal polský útočník Pawel Zygmunt, který svůj debut v české nejvyšší soutěži vyšperkoval gólem. Na 2:3 snižoval Lukáš Kašpar, ale víc už Litvínov nestihl.

„Nalomil nás gól na 3:1 a po snížení na 3:2 byla na našich hráčích vidět tíha odpovědnosti, protože poslední dobou jsme body lacino ztráceli. Bylo to těžké psychicky, ale zvládli jsme to. Věřím, že kluky posílí, že jsme udolali houževnatého soupeře, který si vytvořil ve třetí třetině docela dost šancí a je možná pro něho kruté, že odjíždí bez bodů,“ uznal třinecký trenér Václav Varaďa.

Litvínovu se rozpadla elitní řada, nehráli Lukeš ani Válek. Nepříjemnou sérii s Třincem se hosté pokoušeli zlomit s gólmanem Honzíkem, který nahradil poprvé v sezoně Januse. Nic však nepomohlo a Verva si bude muset na výhru s Oceláři počkat minimálně do 2. listopadu, kdy se s ním potká znovu.

Přitom moc nechybělo, aby Třinečtí ztratili v posledních minutách třetí utkání v řadě. Pomohlo jim i vyloučení Jarůška. „Měli jsme štěstíčko, že Jarůšek fauloval, ale pokud budeme pracovat celých šedesát minut, tak se ty nevydařené závěry otočí,“ uvedl třinecký útočník Martin Adamský.

„V závěru tam byla nějaká křeč. Když na konci ztratíte dva zápasy, tak na to myslíte,“ přiznal útočník Ocelářů Matěj Stránský.



Třinečtí v samých závěrech prohráli na ledech Vítkovic (3:4) a Sparty (2:4). „Jsme moc rádi, že dneska jsme to ustáli. Snad je to už pryč a ty koncovky budeme odehrávat v klidu,“ řekl Stránský.

Domácí se až do konce trápili i proto, že nevyužili ani jednu ze sedmi přesilovek. „Musíme je trochu zjednodušit, ale nesehráli jsme je špatně. Šance tam byly,“ uvedl Matěj Stránský.

„Ty fauly nás po dobrém vstupu do zápasu přibrzdily. Měli jsme jich hodně,“ uznal litvínovský útočník Pawel Zygmunt, po třineckém Aronu Chmielewském druhý Polák v extralize. Zygmunt měl premiéru mezi českou elitou a hned dal gól.

Ostatně duel byl ve znamení prvních extraligových branek - ty si připsali také třinečtí David Kofroň a Matěj Stránský. Kofroň čekal osmnáct utkání, Stránský pět. A dělilo je 67 vteřin, díky čemuž Oceláři ve 38. minutě vedli 3:0.

„Je to velká úleva, že jsem se konečně trefil, i když jsem si to čekání nijak nepřipouštěl,“ řekl Matěj Stránský.