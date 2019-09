Souboj Poláků v extralize. Litvínovský slavil gól, třinecký bere body

„Mám radost, že jsem vstřelil branku. Měli jsme dobrý začátek, ale bohužel nás pak přibrzdily fauly. Měli jsme jich hodně,“ zmínil 19letý Zygmunt po porážce 2:3 sedm trestů pro Litvínov.

Právě jeho trefa, jíž ve 40. minutě snížil na 1:3, hosty nakopla. „Měli jsme pak rytmus a bylo vidět, že jsme lepší,“ podotkl.

Doplatili hosté na horší produktivitu, když ve třetí třetině neproměnili několik šancí?

„Těžko říct. Snažíme se, aby všechny puky šly dopředu. Uvidíme, jak to půjde dál. Věřím, že více gólů přijde v dalších zápasech,“ věří Zygmunt, který se po utkání srdečně zdravil s třineckým Chmielewskim.

„Už před zápasem jsme si říkali, že budeme hrát proti sobě a přáli si štěstí. Mám radost, že jsem vstřelil gól a Aron ne... Ale jsme v pohodě,“ usmál se litvínovský Polák.

O tom, že by se na ledě pustili do nějaké vzájemné „polské“ potyčky neuvažovali. „Ne, ne, ne. Je super, že jsme v lize dva a hned jsme nastoupili proti sobě. To je důležitější,“ řekl Zygmunt.

„Pawel hrál dobře. Jsem rád, že mu to tam padlo. Jen je škoda, že to bylo zrovna proti nám. Ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ podotkl 27letý Aron Chmielewski.

Upozornil, že Zygmunt je mladší než on, takže se v polských reprezentačních výběrech nepotkávali. „Znám spíše jeho rodiče. Dosud jsme proti sobě ani nikdy nehráli, ale jde v mých šlépějích, protože stejně jako já šel do Česka z krakovské Cracovie. Držím mu palce.“

Čím to, že Zygmunt zamířil do Litvínova?

„Do Třince to je sice z Krakova blíže, ale byl jsem v Litvínově už před třemi roky, v juniorce,“ připomněl Pawel Zygmunt. „Tehdy mi říkali, že tam můžu zůstat, ale vrátil jsem se do Polska, abych dodělal školu, odmaturoval. A teď jsem zpátky.“

Chmielewského těší, že je v extralize další polský hokejista. „Pomůže to i naší reprezentaci. Pawel je mladý, talentovaný, tak doufám, že mu litvínovský trenér Šlégr dá hodně prostoru a bude pravidelně hrát. My Poláci potřebujeme co nejvíce kvalitních hráčů v nejlepších ligách, abychom se zlepšovali,“ podotkl Aron Chmielewski.