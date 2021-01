Chci tu bodovat, říká posila plzeňských hokejistů Michnáč

Kromě příchodu Michnáče hokejová Plzeň včera potvrdila směnu dalších dvou útočníků. Centr David Stach (28) míří do Vítkovic, opačným směrem a rovněž na hostování do konce sezony pak křídelník Martin Dočekal (30). „Je to vysoký hráč do předbrankového prostoru, kde nám důraz stále chybí, v tom očekáváme jeho přínos. Věříme, že se u nás zase nastartuje,“ uvedl sportovní manažer HC Škoda Tomáš Vlasák. Dočekal v letech 2016 a 2017 získal mistrovské tituly s Kometou Brno, do Vítkovic přišel loni v lednu z pražské Sparty.