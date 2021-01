Je to flink a paličák! Prospala zklamal Michnáč, útočník odchází do Plzně

„Albert Michnáč je flink. Je to někdo, kdo vidí hru, umí přihrát, dát gól, ale absolutně nemá zaujetí pro hru, bojí se v soubojích, nechce hrát do obrany a neumí přijmout kritiku,“ odpověděl Prospal na otázku v rámci offline rozhovoru s fanoušky na klubovém webu. „Na svůj věk, kdy nemá v profesionálním hokeji nic odehráno, je to paličák, který si nenechá poradit.“

Michnáč nastoupil v této sezoně za Motor k 24 zápasům (13 bodů), jeho čas na ledě se pohyboval obvykle mezi devíti a šestnácti minutami, od 8. ledna z Prospalových plánů vypadl úplně a vynechal všech sedm duelů.

Minulou sezonu přispěl k českobudějovické dominanci v první lize, kde hostoval z pražské Sparty, 16 body ve 23 zápasech pomohl k postupu do extraligy (o postupujícím se rozhodlo od stolu, neboť soutěž i chystané play off zastavil koronavirus, Motor vedl 1. ligu o 44 bodů před Přerovem).

„Vidím v něm ofenzivní potenciál, byl bych hloupý tohle nepřiznat,“ uznává Prospal Michnáčovy kvality. „Ale není to můj typ hráče a já se v něm velmi zklamal. Proto nehrál. Je to škoda, když si to uvědomí a začne pracovat úplně jinak, může mít něco před sebou a vyrůst z něj extraligový hokejista.“



Nebude to však v Českých Budějovicích, alespoň v nejbližší době. Michnáč totiž odchází hostovat do Plzně.

„Bylo to pro mě nečekané, nehrál jsem asi sedm zápasů za sebou. S tím jsem pochopitelně nebyl spokojený, protože se mi docela dařilo, když jsem prostor dostával,“ řekl Michnáč plzeňskému klubovému webu. „Pan trenér (Prospal) mi řekl, že větší prostor dostávat nebudu, proto jsem hledal jiný tým, kde ho dostávat budu.“

„Byl jsem až trošku překvapený, že se Plzeň ozvala. Je třetí v tabulce a já hrál v posledním týmu,“ dodal.

„Stále máme řadu zraněných. Albert je mladý hráč s potenciálem, uvidíme ho v našem týmu do konce sezony a zjistíme, jak na tom bude. V Českých Budějovicích se dokázal prosadit, tak doufáme, že to potvrdí,“ vysvětlil sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Zahrát by si za nový klub Michnáč mohl v pátek na ledě mateřské Sparty.