Derby, gól a vítězství. Už jen fanoušky to chce, říká plzeňský hokejista Malát

„Dnes byl asi ten osudový den. Pořád jsem se snažil makat a doufal, že mi to tam konečně spadne,“ svěřil se osmnáctiletý Malát, kterému při gólu asistoval zkušený centr Kracík.



V přečíslení dva na jednoho parťákovi poslal puk na pravý kruh a Malát ho zametl pod gólmanem Habalem do branky. Mimochodem, po boku Kracíka si rodák z Klatov v listopadu 2019 připsal i debut v extralize a právě proti Karlovým Varům.

Vzpomenete si ještě na svůj první start v nejvyšší soutěži?

Pamatuji si ho dobře. Měl jsem tam dvě jasné šance, právě Kráca mi přihrával. Dnes mi to poslal znovu a já to konečně zlomil.

HC Škoda Plzeň @HC_Plzen S velkou radostí můžeme prohlásit, že máme dalšího mladého střelce – Sebastián Malát s pukem, kterým dnes vstřelil svůj premiérový gól v @telhcz! Jeho trefa v západočeském derby byla navíc vítězná #TELH #ledjenas Roman Turovský https://t.co/n463m8r5Aw oblíbit odpovědět

Navíc to byl gól vítězný. Jste o to šťastnější?

Šťastný jsem hlavně za to, že jsme navázali na předchozí výhru v Olomouci a zvládli další zápas. Bylo to těžké utkání.

Navíc západočeské derby. Vnímáte ho speciálně?

Ani ne. Pro mě je to jako každý jiný zápas. Je mi jedno, jestli je to v Olomouci, nebo doma se Zlínem. Ale je jasné, že derby by potřebovalo fanoušky v hledišti, jinou atmosféru. Chybí nám. A myslím, že s nimi by to bylo proti Karlovým Varům ještě daleko vyhecovanější.



Hned po 69 vteřinách jste byl vyloučený, v první třetině hrál soupeř osm minut v početní převaze. Byly vaše fauly jedinou kaňkou v zápase? Plzeň je nejvylučovanější tým soutěže.

Byly. Zrovna ode mě to byl úplně zbytečný faul, to jsem mančaftu zkazil. Ale snad jsem to pak odčinil gólem.

Chválil vás i trenér Čihák. Ten vás navíc nasazuje i na oslabení, jak to berete?

Jsem šťastnej, že dostávám takovou důvěru. I v oslabení se snažím plnit všechny úkoly, které po mně pan Čihák chce. A myslím, že mi to docela jde... (úsměv)

Na sklonku minulého roku jste se nevešel do nominace na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Bolelo to pak dlouho?

Hodil jsem to brzy za hlavu. Vrátil jsem se do klubu a pak už myslel jenom na Plzeň. A snažím se tady pořád podávat co nejlepší výkony.