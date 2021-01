Dočekal po příchodu do Plzně: Trejd byl pro mě dobrá zpráva

„Pěkné přivítání. Byl to docela záhul, navíc hned další den hrajeme. Ale jak říkal trenér: jste profíci a musíte být připravení,“ pousmál se hokejový útočník Martin Dočekal.

Třicetiletý forvard a dvojnásobný český šampion s brněnskou Kometou posílil Škodu z Vítkovic výměnou za centra Davida Stacha. Dnes už s novým týmem nastoupí k těžkému duelu v Praze proti Spartě, zápas 40. kola extraligy začíná v 18 hodin před kamerami TV.

Jak jste trejd z Vítkovic do Plzně přijal?

Je to dobrá zpráva. Jdu do klubu, který je třetí v tabulce, hraje dlouhodobě nahoře. Je tady výborná parta, dobře se tu pracuje s mladými kluky. Doufám, že budeme dál pomýšlet na nejvyšší příčky.

Plzeň jste jako soupeře potkal hned v několika klubech, jak se vám proti ní hrálo?

Vždycky to byly zápasy nahoru -dolů, ať už jsem byl ve Spartě, v Brně nebo ve Vítkovicích. Pro fanouška to byl určitě koukatelnej hokej, ze strany Plzně vždycky útočný. Na tenhle styl se těším.

Jaké vaše přednosti chce využít trenér Čihák?

Ty, co mě charakterizují. Přímočarost, být nepříjemný soupeři v osobních soubojích. A před bránou dělat trošku rozruch...

Poznal jste v kabině Škody někoho jako spoluhráče?

Kvasňu (Davida Kvasničku), který byl rok ve Vítkovicích. A Alberta Michnáče jsem pro změnu loni potkal na Spartě. Jinak znám všechny kluky jen jako soupeře.

Debut vás čeká právě proti Spartě. V minulé sezoně jste tam působil, teď je lídrem tabulky. Bude to pro vás pikantní duel?

To nevím, já beru tak nějak všechny soupeře stejně. Ale je pravda, že na Spartě je to o něco jiné, pro Plzeň je to tradiční rival. Těším se na to, musím předvést co nejlepší výkon a pomoci týmu.

Jak dosáhnout na body?

Potkají se dva útočné týmy, bude to zase zápas nahoru - dolů. Základ je nebýt moc vylučovaní. A jak jsem slyšel, tady se mám připravit na hodně oslabení, protože kluci jsou nejvylučovanější tým extraligy. (úsměv) Tohle musíme omezit. Jinak hrát pořád stejně, kluci podávají dobré výkony.

Vaše číslo 90 je obsazené, proč jste si vybral osmačtyřicítku?

Syn se mi narodil 4. srpna, tak právě proto.