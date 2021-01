Odchod Gulaše? To teď vůbec neřešíme, říká plzeňský manažer Vlasák

Přetáhnou Škodě klíčového hráče, kapitána? Po návratu ze Švédska Gulaš táhne tým čtvrtou sezonu, vybojoval s ním dvě bronzové medaile a netají se tím, že by si konečně rád sáhl na titul.

„Milan má u nás ještě na rok smlouvu. Co se stane, v tuhle chvíli nechci řešit. Není to nyní na pořadu dne,“ reaguje Tomáš Vlasák, sportovní manažer hokejové Plzně.

Bude klíčový jeho názor? Je pro Gulaše návrat domů lákavý?

To je otázka hlavně na Milana. Obecně v Plzni platí, že nebudeme přemlouvat hráče, který u nás nechce být. A zdůrazňuji, to teď nemyslím vůbec ve zlém! Uvidíme, co bude po sezoně. Znovu říkám, Milan má ještě na rok smlouvu.

Zatím tedy jen teoreticky, umíte si představit sestavovat tým na další sezonu bez něj?

Milan je na naši extraligu nadstandardní hráč. Kdyby se to stalo, chybět bude, to si nebudeme nalhávat. Na druhou stranu, jestli to má přijít letos, za rok nebo za dva, jednou to stejně přijde a my musíme být schopní zareagovat. Nicméně je jednoznačné, že na trhu takový hráč jako Milan momentálně není.

Naopak jistý je po sezoně odchod gólmana Frodla. Mluvilo se o zájmu Pardubic, spekulovalo se dokonce o jeho odchodu ještě během aktuálního ročníku.

Pro Dominika to nebylo lehké. Dostal slušnou nabídku i od nás, která mu také ještě trošku zamotala hlavu. Ale nedostali jsme se na výši jiných zájemců. To je realita. Když to přeženu, Frodlík je tak trošku moje dítě. Dva roky jsem ho sledoval ve Slavii, dost lidí mě odrazovalo, že to není gólman pro extraligu. A já jsem strašně rád, že všem ukázal opak. Podával a podává v Plzni skvělé výkony a věřím, že takové bude podávat až do konce sezony. Doufám, že ho pak dokáže nahradit Dominik Pavlát. I jeho jsme si vybrali, jezdili se na něj s Pechtou (trenérem gólmanů Pejcharem) dívat do Chomutova. Frodl si zaslouží velké poděkování. Věřím, že to v sezoně dotáhneme co nejdál a on toho bude významnou součástí.

Byla ve hře varianta, že Frodl odejde již v této sezoně?

To by se muselo sejít opravdu hodně faktorů. Je jasné, že se pohybujeme okolo peněz. Počítali jsme, že po sezoně odejde, řešilo se kam, na jak dlouho podepíše. Nechtěli jsme ho ztratit bez nějaké finanční kompenzace. Ale s Martinem Strakou jsme se vždycky s Dominikem bavili otevřeně. Je to mezi námi férové a tak to i zůstane.

Jak Plzeň hladce podlehla Spartě Tohle nebyl pro hokejisty Škody povedený večer. V pražské O2 Areně nestíhali domácí Spartě, lídrovi tabulky ve 40. kole extraligy podlehli 0:4. Plzeň nasadila obě posily, útočníky Michnáče s Dočekalem, naopak se musela obejít bez dalšího forvarda Straky, který dostal stopku na dva zápasy za faul na karlovarského Redlicha v minulém kole. Sparta hned v první třetině využila dvě přesilovky a vedla 2:0. Plzeňská odpověď? Mizerně sehraná převaha pět na tři zkraje druhé části, která trvala téměř dvě minuty! V jediné šanci Kracík promáchl před brankou prudký pas Gulaše. „Nebylo tam nic, neměli jsme ani střelu, všechno špatně,“ zlobil se centr Petr Kodýtek. Sparta pak zápas kontrolovala, z brejku zvýšil Tomášek a Řepík opět v přesilové hře výsledek podtrhl. A nebýt gólmana Pavláta, mohla Plzeň odjíždět ještě s větší nadílkou.

V týdnu jste dotáhli příchod Michnáče a výměnu Stacha za Dočekala. Jsou to konečné pohyby v kádru?

Už asi nic nebude, kromě tří čtyř hráčů na střídavý start z první ligy. Probírali jsme nějaké varianty, byli tam i nějací Kanaďané. Ale chtěli jsme dát šanci mladým klukům, kteří se vrátili z dvacítky. Všichni víme, že sezona je zvláštní. Věříme, že se nám dají do kupy tři zranění útočníci a že se tím kádr uzavře.

Jaká je aktuální situace u tria Mertl, Kantner, Musil?

U Mertlíka s Kantýsem to ještě nějakou dobu potrvá, počítejme měsíc. U Musky ale věříme, že jeho návrat už se počítá do řádů jednotek dnů. Brzy by mohl naskočit, což by pro nás byla velká vzpruha.

Všichni tři vám schází dlouhodobě, ale tým jste doplnili až teď, na konci ledna. Proč?

Jsou to spojené nádoby. Na jedné straně je ekonomika, ta hrála velkou roli. Na druhé naše cesta dát prostor mladým. Chtěli jsme kluky vidět, dát jim šanci. A protože jsou ochotní se o to poprat, nebyl velký důvod do týmu sahat. Samozřejmě, nějaké zápasy se prohrály, ale že by tam byly velké výkyvy, to ne.

Hráči jako Jiříček, Přikryl, Lang či Malát tedy obstáli? Mají na to hrát stabilně extraligu?

Věřím, že budou pracovat dál a je to pro nás příslib do budoucna. Nikdo z nich mě nezklamal, i když se s tím každý vypořádává jinak. Martin Lang má výhodu, že nastupuje s Gulim, ale je platný, udrží se na puku, umí dát gól i přitvrdit. Filip Přikryl nastřílel osm gólů ve třinácti zápasech, to je velký průlom. Teď se trefil i Sebastian Malát, který je ještě o rok mladší. A u Davida Jiříčka ani nemusím znovu vyzdvihovat, co pro nás v obraně znamená. Pokud budou dál tvrdě pracovat, sami vidí, že to ovoce přináší.

Zeje za nimi v plzeňské mládeži trochu díra, bude dál kde brát?

Uvidíme. Zkoušeli jsme teď Šuhaje a Slaninu. Skočili do toho rovnýma nohama, musíme jim dát čas. Byli prakticky bez tréninku, neměli to jednoduché. Určitě nechci říct, že na to nemají. Ale obecně je pravda, díra tam nějaká je. A bude hodně záležet, kdy se junioři a dorostenci vrátí k tréninku, protože ta pauza je pro jejich vývoj katastrofická.

I když je sezona speciální, nesestupuje se, hodně týmů zbrojí, trh vypadá podobně jako dřív. Čím si to vysvětlujete?

Nemohu hodnotit ostatní kluby. Ale některé věci na můj vkus postrádají logiku. Je to jejich politika a jejich přístup. Je jasné, že každý chce vyhrávat. To i my. Ale víme, jaká je sezona. My jsme zvolili variantu, že dáme prostor mladým, kluci za to čapli a proto dostali prostor.

Je v silách Plzně udržet do konce základní části elitní čtyřku a tím jistý postup do čtvrtfinále?

Určitě to chceme, hráči i trenéři pro to dělají maximum. Bude to těžké, od třetího do devátého místa je tabulka hodně vyrovnaná a bude to asi boj až do konce. Ale i bez zraněných a důležitých kluků jsme se ve čtyřce dokázali udržet. Věřím, že až se vrátí, budeme ještě silnější.