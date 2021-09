Černé jeřabiny se řadí mezi superpotraviny, připravíte z nich džem i likér

V parcích, na okrajích zalesněných prostor, ale někdy také v zahradách. Tam všude se lze potkat s aronií neboli temnoplodcem, tedy černým jeřábem s tmavými aromatickými plody.



Odborníci o aronii mluví téměř jako o zachránci civilizace. „Její bobule obsahují spoustu důležitých látek, které prospívají tělu v boji s civilizačními chorobami,“ uvádí psycholožka se zaměřením na zdravý životní styl Debra Rose Wilson. Mezi ně patří například vysoký krevní tlak, špatný cholesterol nebo vysoká hladina stresu.



Tmavě modré až černé plody dozrávají na konci léta, zhruba od poloviny srpna do konce září. A nutno říct, že jen v málokteré bobuli najdete tak vysokou kombinaci jodu, draslíku a hořčíku. Díky těm lépe funguje metabolizmus i nervový systém. Jsou vhodné i na emoční vyrovnanost.

Dále je aronie bohatá na vápník, fosfor a spoustu vitaminů – hlavně vitamin C, což má zásadní vliv na poškozené cévy. Co je ovšem podstatné, jsou takzvané antokyany. Jedná se o látky se silnými protinádorovými účinky, které navíc nepůsobí pouze preventivně. Odborníci tvrdí, že u některých typů rakoviny – v prvé řadě u těch napadajících trávicí trakt – mohou antokyany dokázat nádorové buňky ničit, a tak zamezit růstu už vytvořených tumorů.

A praktická stránka věci? Pokud chcete jeřabinu černou pěstovat na zahradě, stačí pro ni najít dostatečně slunné místo, ona si už poradí sama. Co dodržet při výsadbě, aby keř či stromek (u aronie je možné obojí) dobře prosperoval, radí zahradník Eduard Chvosta v článku zde.



4. prosince 2015

Když se urodí, plody trhejte jemně, aby se vám nerozmačkaly v rukou. Dobré je, že dlouho vydrží. Díky zmíněným antokyanům je totiž nenapadá plíseň ani škůdci. Nemusíte je tedy ani složitě rozprostírat, stačí nasypat do misky. Bobule můžete jíst syrové, ale jsou dost trpké.



A tak se většina lidí rozhoduje pro různé formy zpracování. Pár vitaminů přitom sice zmizí, ale jelikož jich má aronie tolik, nemusíte litovat.

Je libo likérek? Z plodů aronie připravíte výborný Ač je aronie zdravá, může vám nadělit i malou opičku. Stačí si z ní vyrobit chutný likér. Je to podobné jako se sirupem, který jsme zmínili v článku. Do velké sklenice (cca 4 litry) dejte zhruba litr bobulí a zalijte nikoli vodou, nýbrž alkoholem. Hodí se vodka nebo brandy. Nechte tak 2 týdny, ale každý den promíchejte. Po této době svařte litr vody s kilem cukru krupice, vychladlou směs přidejte k bobulím a zase 14 dní míchejte a nechte v chladu. Nakonec sceďte. Pak už si jen přiťukněte na zdraví. Ale s mírou.

Nejčastěji se bobule zpracovávají do džemu. Stačí je opláchnout, smíchat podle chuti s cukrem nebo medem a v troubě péct asi hodinu na 200 stupňů. Občas směs promíchejte a na posledních pár minut přidejte skořici. Případně lze plody rozmačkat či rozmixovat a postupovat jako při přípravě běžnějších ovocných džemů (například podle receptu zde). Pokud chcete džem bez zrníček, před přidáním cukru s pektinem směs propasírujte přes síto. To, co zbude, můžete využít do pečeného čaje.



Další možností je kompot. Nechte nejprve hodinu jeřabiny ve sklenicích ve studené vodě se šťávou z citronu (poměr záleží na vaší chuti). Pak přidejte cukr, hřebíček a skořici a 30 minut sterilujte na 85 °C.



Citronová šťáva se hodí i do sirupu. Dejte ji spolu s cca 2 litry plodů do čtyřlitrové sklenice a zalijte vychladlou převařenou vodou. Nechte dva dny macerovat, plody rozmačkejte a nechte překapat přes plátno.



Aronii můžete také sušit na velkém plechu na topení, vezme to cca čtyři dny. Pak se hodí do ovocných sypaných čajů, müsli, ale i jako oživení koláčů či jiných sladkostí. Vám bude chutnat a tělo se bude cítit blaze.