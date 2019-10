Jablka zpracujte na křížaly, džem, víno i pečený čaj. Zásoby se hodí

Jablečné čatní (chutney) s rozinkami a kari se báječně hodí k masu i sýrům.

Jablečné chutney neboli čatní

Potřebujete: 1 kg jablek (nejvhodnější jsou lehce nakyslá), 5 stroužků česneku, 1 cibuli, 1 lžičku pálivé papriky, půl lžičky zázvoru, 1 lžičku kari, špetku soli, 3 lžíce rozinek, půl hrnku cukru. (Lze přidat i proužky citronové kůry z chemicky neošetřených plodů.)

Jak postupovat: Cibuli nakrájejte najemno a česnek rozmačkejte. Smíchejte s oloupanými a nastrouhanými jablky a kořením a vařte přibližně 30 minut. Přidejte cukr a rozinky a nechte ještě asi 15 minut vařit.

Hotovou směs vlijte do nahřátých skleniček, hermeticky uzavřete a dejte uležet. Pro jistotu je můžete ještě 10 minut sterilovat při teplotě 80 °C. Chutney oceníte ke grilovanému masu, zelenině nebo sýrům.

Léčivý nápoj

Ať už z jablek připravujete cokoliv, třeba jablečné pyré (na snímku), jádřince a slupky usušte.

Při zpracování jablek vám mohou zbýt slupky a jadřince. Nevyhazujte je.

Nakrájejte je či nasekejte na malé kousky, rozložte na pečicí papír a usušte v troubě nebo na radiátoru. Usušenou drť uložte do pevně uzavřené sklenice.

Při přípravě čaje nasypte drť do sítka v konvici, zalijte vroucí vodou a nechte vylouhovat. Pro ještě intenzivnější chuť můžete k sušeným jablkům přidat koření nebo sáček černého čaje.

Hotový nápoj je jako stvořený pro nadcházející chladné měsíce. Ve slupkách je hodně draslíku, vápníku, hořčíku, železa, křemíku, vitamin C, polyfenoly a pektiny.

Přírodní léčitelé „předepisují“ jablečný čaj především pro posílení obranyschopnosti. Kloktání se doporučuje při zánětech krku, angínách a podobných onemocněních.

Jablečné víno pro dobré trávení

Jablečné víno je dobré na trávení, sklenička po jídle přijde v zimě vhod.

Využijte podzimní úrodu ovoce a připravte si nápoj, který uleví vašemu zažívání. Jednoduše omyjte jedno velké jablko, nakrájejte na čtvrtky a posypte dvěma lžícemi cukru. Vše zalijte litrem kvalitního bílého vína a povařte půl hodiny. Vychladlý nápoj pak sceďte a přelijte do lahve. Dopřávejte si vždy „stopičku“ po jídle. Uvidíte, že vám krásně slehne.

Jablečný džem

Na džem oloupejte jen polovinu jablek, druhou nechte se slupkou.

Potřebujete: 2 kg jablek, 1 kg cukru (případně víc nebo méně podle chuti), 6 ks hřebíčku, 1 celý vanilkový lusk, 1 tyčinku skořice, želírovací ovocný cukr.

Jak postupovat: Jablka omyjte a rozdělte na poloviny. Jednu nakrájejte na malé kostičky (včetně slupek a jádřinců). Druhou oloupejte, zbavte jádřinců a také pokrájejte na kostičky.

Nakrájená jablka se slupkou a jádřinci vložte do hrnce, podlijte vodou a duste několik minut doměkka. Po vychladnutí propasírujte přes sítko do hladké kaše.

Jablka zbavená jádřinců a slupek rozmixujte tyčovým mixérem dohladka a přidejte k propasírované jablečné kaši. Do směsi přisypte koření, cukr, želírovací cukr a vařte do zhoustnutí. Hotový džem dejte do sklenic, zavíčkujte, obraťte dnem vzhůru a při pokojové teplotě nechte zchladnout.

Náplň do moučníků

S touto náplní rychle a snadno vykouzlíte výtečný jablečný dezert, který ocení každá, tedy i nečekaná návštěva. Oloupaná jablka nastrouhejte nahrubo, napěchujte do sklenic, pečlivě uzavřete víčkem a sterilujte 25 až 30 minut při 95 °C. Koření a cukr přidejte až při samotném použití náplně.

Vyzkoušejte třeba jablečný crumble, lze ho připravit i v bezlepkové variantě:

Sušené křížaly

Vsaďte na pochoutku našich prababiček. Jablka omyjte, můžete je případně i oloupat, odstraňte jádřince a krájejte několikamilimetrové plátky nebo půlměsíčky. Záleží na vás, zda dáte přednost křehkým nebo silnějším šťavnatějším kouskům.

Sušit je můžete v troubě na pečicím papíru při teplotě 50 až 70 stupňů, případně v sušičce ovoce. Plech s vyskládaným ovocem lze také umístit na slunce nebo nad radiátor, doba sušení závisí na tloušťce plátků. Obvykle se suší jeden až dva dny.

Jablečná přesnídávka

Jablečnou přesnídávky si rádi dají nejen ti nejmenší.

Potřebujete: 5 kg jablek, cukr podle chuti, vanilkový pudinkový prášek.

Jak postupovat: Jablka oloupejte a vykrájejte jádřince. Dejte je do hrnce, přilijte vodu tak, aby jí bylo na dně asi 4 cm, a jablka dejte vařit. Duste je, až změknou.

Jakmile jsou měkká, ponorným mixérem je rozmixujte na kaši a tu potom ocukrujte. V hrnku ve trošce vody rozmíchejte pudink a nalijte do rozmixovaných jablek. Postavte na plotnu a vařte do zhoustnutí. Jablečnou přesnídávku nalijte do skleniček a asi 20 minut sterilujte.

Vánoční nebo prostě zimní pečený čaj

Potřebujete: 500 g jablek, 500 g pomerančů, 500 g sušených švestek, 500 g třtinového cukru, 1 citron, 1 balíček skořice, 5 až 10 ks hřebíčku, vanilku a badyán.

Jak postupovat: Jablka omyjte, pomeranče a citron oloupejte a nakrájejte na malé kousky. Všechno ovoce se švestkami dobře promíchejte a rovnoměrně vysypte na plech. Posypte třtinovým cukrem a kořením. Ještě jednou pořádně promíchejte a pečte ve vyhřáté troubě teplotě 150 °C 30 až 40 minut.

Po upečení naplňte do skleniček, uzavřete a otočte dnem vzhůru. Nechte vystydnout a uskladněte v chladu.

Vánoční pečený čaj se podává tak, že do hrnečku dáte 2 až 3 lžičky a zalijete horkou vodou. Necháte vylouhovat a přecedíte. Nebo ho neceďte a ovoce snězte. Byla by škoda ho vyhodit.

Jak jablka skladovat

Nemáte k dispozici sklep, který je pro skladování jablek nejvhodnější? Nevadí, i v takovém případě existuje řešení. Jablka naskládejte v jedné vrstvě do plastových nebo dřevěných přepravek s otvory na dně i po stranách.

Ukládejte je vždy stopkou nahoru, nejlépe jenom v jedné vrstvě, aby se plody navzájem neotlačily a abyste zároveň měli přehled o tom, jestli některé jablko nenapadla hniloba či plíseň. Jednotlivé odrůdy nemíchejte.

Druhy, které jsou náchylnější k otlačení, podložte slámou nebo polystyrenovou deskou. Slupku nikdy neomývejte ani neleštěte, setřeli byste voskovou vrstvu, která plody chrání.