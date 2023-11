V Masterchefovi dirigovali Kašpárka, Punčocháře i Forejta jako pomocníky

Z finálové devítky se napospas rukám štěstěny a z toho vyplývající vyřazovací výzvě musela vydat Petra, Terka, Anička, Lucia, Mára a Honza. Vítězný tým z venkovní výzvy – tedy Adam, Péťa a Kuba – mohli jejich počínaní v kuchyni Masterchefa Česko 2023 bez obav sledovat z balkonu.

Vaření s nějakým vybraným omezením už je neodmyslitelnou součástí soutěže amatérských kuchařů u nás. Prověří šikovnost i psychiku soutěžících a ukáže, zda jsou schopni si poradit a uvařit i ve ztížených podmínkách. „Někdy to prostě v kuchyni bez špetky štěstí nejde,“ má jasno Jan Punčochář.

Soutěžící si kolem štěstí zatočili hned dvakrát. Nejprve o čas na vaření, podruhé o výhodu, či naopak nevýhodu, jak se to komu podařilo. Štěstí měla Petra, která získala na vaření hodinu a půl a k tomu ještě žolíka s hlavou Přemka Forejta. Žolíky získali i Honza a Anička, on Honzu Punčocháře, ona Radka Kašpárka – pro roli svých pomocníků, tzv. sous chefů, tedy zástupců šéfkuchaře. Sice jen na 10 minut z celkovým 45 minut, jež měli na vaření, ale i tak to pro ně byla zkouška ohněm i nezapomenutelný zážitek.

Nepopulární vaření s rybičkou – tedy s poměrně tupým mininožíkem, který už v soutěži něco zažil, jak konstatoval Jan Punčochář – si vytočil Mára. „Tak možná tím něco ukrojit půjde, je to tedy úplně tupý,“ sžíval se s rybičkou její výherce Mára. Proto se rozhodl, že svých 65 minut využije na pečení, zariskuje a připraví dezert z oblíbeného celeru.

Lucia musela přemýšlet, co uvařit, když z kuchyňského vybavení mohla použít jen jednu pánev. Rozhodla se pro tatarák z tuňáka, na jehož přípravu měla přesně hodinu. A Tereza musela pětiminutový nákup ve spižírně i své 65minutové vaření absolvovat s kolíčkem na nose. Šťastné zlaté políčko s postupem rovnou do další epizody, ani smolné černé pole, které by znamenalo odvelení rovnou do vyřazovacího vaření, si nevytočil nikdo.

Vaření se zkušeným sous chefem klaplo

Jak si užívali asistenci svých sous chefů tři výše uvedení šťastlivci, to se můžete podívat na videích. A jak se jim povedlo uvařit? Anička porotě naservírovala hodně chlapskou kyselou kulajdu s nakládanými houbami, opečenými brambory, zastřeným vajíčkem a koprovým olejem. Skvěle vychucenou. Terka připravila rib eye steak s pepřovou omáčkou, nakládanými žampiony a zeleninou, a dochutila to jídlo skvěle. I s kolíčkem na nose.

Petra předvedla skvěle upečenou křepelku se špenátovou nádivkou s jatýrky a bavorským špekem, servírovanou s brambory a květákem romanesco, který podle poroty nebyl dochucený. Podívejte se, jak jí pomáhal Přemek Forejt.

Honza připravil se sous chefem Punčochářem (viz úvodní video) holubí prso s houbovým rizotem a omáčkou z demi glace, s kačenkami a holubími játry. Lucia připravila tuňákový steak i marinovaný tatarák s mangem a s cibulkou, a avokádovým pyré. Porotu ale bohužel moc nenadchla.

A Mára servíroval svůj celerový dezert s korpusem, smetanovo-tvarohovým krémem a celerovými lupínky obalenými v moučkovém cukru „Máro hodně jste zariskoval, vzít si celer a udělat z něj dezert... Spousta šéfkuchařů, kdyby dostala tohle zadání, tak na tom pohoří,“ nechal se slyšet porotce Forejt, kterému na Márově dezertu nejvíc chutnalo celerové ragú na vrchu. Korpus už považoval za zbytečný. Márova odvaha se mu ovšem moc líbila.

Kulajda od Aničky, holubí prso od Honzy a křepelka od Petry byly podle poroty nejlepší.

A verdikt? Není divu, že pomoc zkušených šéfkuchařů se na jídlech projevila a na balkon zamířili nejprve Honza s Aničkou. A nakonec i Petra, díky skvělé křepelce. Máru, Terku a Lucii čekalo vyřazovací vaření.

Sladké i slané z náhodně vybraných surovin

I druhá výzva byla o náhodě a štěstí nebo smůle. Soutěžící dostali na výběr z 24 tajemných glošů. Museli si vybrat dva, a z jedné suroviny uvařit během 90 minut sladký a z druhé slaný pokrm. Případně se mohli jedné ze surovin zříci a vybrat si jinou. Ovšem opět náhodně.

Terka tak nakonec měla na pracovním stole portské víno a fenykl, Lucia droždí a brynzu a Mára lanýžový olej a aromatický francouzský smetanový sýr reblochon s jemnou plísní na povrchu. V tu chvíli litoval, že si nenechal kefírové mléko, které si vybral jako první. Začal pochybovat, jestli to zvládne.

Zleva slané a sladké jídlo od Lucie a od Terezy. Pokrmy, které je dostaly do finálové osmičky.

Vzmužit se museli všichni tři, šlo jim o setrvání v soutěži. Takže i Mára byl nakonec se svým výkonem spokojen a porotě hrdě naservíroval rizoto s lanýžovým olejem s hovězí svíčkovou a dezert z francouzského sýra, který naplnil směsí z vlašských oříšků, vína, petrželky a medu. V postup věřil.

Márovo rizoto s lanýžovým olejem a dezert z francouzského sýra reblochon

Lucia připravila slané pirohy plněné brynzou zjemněnou krémovým sýrem, posypané opečenými kostičkami slaniny a pažitkou. Jako dezert upekla makovou buchtu se švestkovým přelivem s kokosovým mlékem.

I když Mára vypadl, poslední vaření si užil. Účast v TOP 10 amatérských kuchařů u nás považuje za úspěch.

Terka připravila mušle svatého Jakuba s fenyklovým salátem a blumy pečené v portském víně s badyánem, crumblem a nadýchaným šlehaným krémem typu sabayon, tedy šlehaným za tepla, což není ani trochu snadné. A to vařila s bolavou popálenou rukou. Sklidila obdiv, i když přetáhla mušle.

Právě mezi Terkou a Márou se rozhodovalo, který z nich soutěž opustí. Bylo to pro ně těžké, protože právě oni dva, ještě s Lucií, mají k sobě v soutěži blízko – a minule spolu ve venkovní výzvě vypadli. Terka nakonec obrečela, že právě ona Máru porazila, a přispěla tak k jeho vyřazení ze soutěže. Mára odešel sice nerad, ale se vztyčenou hlavou a hrdý, že jako jedno z posledních jídel připravil právě celerový dezert. A v každém případě prý považuje svou účast v TOP 10 amatérských kuchařů v Česku za životní úspěch.