Na malinkém pozemku vykouzlili zelený dvorek jako z nouze ctnost

„Tenkrát si zdejší lidé zřejmě říkali, co s tím tak asi chci dělat. Trochu jsem se nakrknul, mému otci v hospodě říkali plantážník a já tohle,“ vzpomíná pan Jindřich, aktivní důchodce, jak se ženou začínali budovat. A moc rádi, protože prostě toužili alespoň po malém venkovním prostoru s posezením.

Zelený dvorek u domu, kde čtenář bydlí, se nachází na pomezí Polabské nížiny a podhůří Železných hor. Před domem vede frekventovaná silnice Chrast – Hlinsko, z jedné strany jeden soused, z té druhé další, těsně za domem cesta a další soused, který navíc kouká z patra. Vytvořit tu trochu soukromí nebylo snadné. „Bylo jasné, že s tím musím něco udělat, a řešil jsem, čím začít,“ konstatuje dnešní šťastný majitel zeleného království.

Strýc jeho matky prý naštěstí kdysi býval hlavním architektem hlavního města Prahy a uměl poradit. „To hlavní bylo, že mě nasměroval, od čeho začít. A tak jsem nejprve s nadšením prostudoval knihu pana Marečka Zahradní architektura,“ popisuje pan Jindřich, jak hledal to správné řešení.

Právě tato knížka byla pro další podobu miniaturního pozemku rozhodující. „Když se mi to trochu zažralo pod kůži, začal jsem od toho, co na zahrádce mít musím a co tam chci. Co mi vadí a co chci zakrýt, předělat.“

A tak se pan Jindřich úplně nejdříve pustil do budování chodníku, který ani na malé zahradě nemá být úzký. Poté vytvořil půvabná dřevěná zadní vrátka, předělal staré sousedce pletivový plot a zastínil výhled na svůj pozemek velkým střihaným rakytníkem.

Od druhého souseda a jeho nevábně vonící králíkárny a krákoravých slepic se pak oddělil opukovou a cihlovou zídkou, a jak dnes sám říká: „Dosáhl jsem tím drahého soukromí.“

Sousedovi za cestou pak ještě zkomplikoval výhled z patra na svůj pozemek zasazením vysoko rostoucích tújí Sky rocket a vybudováním pergoly, kterou nechal porůst břečťanem. Ozeleněná pergola navíc odděluje i dva výškově rozdílné ´pokoje´ na této minizahrádce a ještě vhodně orámovala vyvýšenou část pozemku. „Takto bych mohl pokračovat. Nechal jsem obrůst vše možné popínavým loubincem, trubačem či wistárii, a s jejich pomocí tak utlumil strohost technických staveb,“ popisuje pan Jindřich.

Do takto vytvořené koncepce zahrady až úplně nakonec dosazoval vhodné solitérní rostliny. Což jak sám přiznává, roky probíhalo a probíhá metodou pokus – omyl. „To především kvůli nevhodným půdním a světelným podmínkám,“ je si vědom limitů svého zeleného dvorku pan Jindřich. Přesto na pozemek nedá dopustit a pečuje o něj s láskou.