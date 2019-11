Pražské medúzárium je největší v Evropě, ukáže i smrtelně jedovaté žahavce

Medúzária jsou oblíbenou turistickou atrakcí po celém světě. Od populárních mořských světů či jiných domovů vodních živočichů se však specializují jen a pouze na medúzy.

Pražský Svět medúz bude domovem více než deseti tisíc těchto průhledných živočichů. Rozlohou prostor i počtem exemplářů se tak stane evropskou jedničkou, přičemž na tomto místě vystřídá medúzárium v L’Aquarium de Paris. Ale obstojí i ve srovnání s podobnými středisky v Japonsku či USA.

Od umístění v obchodním centru si organizátoři slibují dobrou dopravní dostupnost hned u metra, navíc s možností parkování pro návštěvníky, kteří přijedou autem.

„Spolupráce s oblíbeným obchodním centrem umožnila realizaci unikátního stavebního projektu – samostatné nástavby, která byla již od svého započetí vedena záměrem vytvořit prostředí, ve kterém budou mít návštěvníci příležitost se těmto obyvatelům moří přiblížit a dozvědět se o nich co nejvíce informací,“ pochvaluje si spolupráci ředitel zařízení Vojtěch Pluhař.

Medúzy jsou jedním z nejstarších živočišných druhů vůbec. Hlubiny světových oceánů obývají již miliony let. Vyznačují se hypnotizujícím vzhledem, který navíc umocňuje široká škála až fluorescenčních zbarvení, kterými prosvěcují napříč podmořskou temnotou.

Medúzy patří do kmene žahavců, což je důvodem, proč kolem nich panuje jistá atmosféra strachu. Jako nezbytný nástroj přežití využívají dlouhých chapadel, kterými vypouštějí jedovaté látky. Medúzy jimi dokážou zabít – počet lidských obětí se každoročně pohybuje v řádu desítek.

V pražském Světě medúz budou k vidění i ty nejjedovatější medúzy světa – čtyřhranky Fleckerovy, které někdy bývají nazývány nejsmrtelnějším tvorem vůbec. Jed v jejích žahadlech dokáže usmrtit na šedesát lidí. Buďte tedy obzvláště na pozoru, pokud se nacházíte na australském pobřeží, které je jediným místem jejího přirozeného výskytu.

Ne všechny medúzy jsou však nebezpečné. Jednotlivé druhy se od sebe vzájemně odlišují například délkou chapadel, zbarvením, ale i velikostí. Najdeme mezi nimi miniaturní tvorečky o velikosti pár milimetrů, ale i kolosy dorůstající třeba tří metrů.

Do první skupiny lze zařadit třeba druh Turritopsisdohrnii, přezdívaný též medúza Benjamina Buttona. Ta bývá vědci označována za biologicky nesmrtelného živočicha, protože je schopna obrátit svůj životní cyklus a z dospělého jedince se vrátit zpět do stádia polypu. Další druhy vynikají vzhledem – třeba kořenoústka hrbolatá si kvůli specifickému zbarvení vysloužila přezdívku medúza volské oko.

Shrnuto: na návštěvníky čeká ve Světě medúz více než deset tisíc exemplářů v 38 designových akváriích, mezi něž patří i obří kulovité akvárium, které usiluje o zapsání do Guinessovy knihy rekordů jako největší medúzí akvárium světa.

Akvária pocházejí z dílny předního českého experta na medúzy Viléma Vedrala, který se specializuje právě na jejich výrobu a design. „To, že akvária pro medúzy mají vždy kulovitý tvar, má svůj důvod,“ říká Vedral. „Specificky se totiž orientují v prostoru, v podstatě vodou pouze proplouvají. Pokud by tedy byly uzavřeny v akváriu tvaru krychle či kvádru, existuje riziko, že by se zasekly, což by je mohlo vážně ohrozit na životě,“ vysvětluje.

Svět medúz bude mít otevřeno každý den v týdnu od 9 do 21 hodin. Základní vstupné je 260 korun, v nabídce jsou i zlevněné vstupenky pro děti a seniory, samozřejmostí jsou přitom i zvýhodněné rodinné balíčky.