Tragédie v přírodě. Žirafa usmrtila své mládě při obraně před lvicí

„Mládě bylo ještě velmi mladé, takže se stádo kvůli němu pohybovalo jen zvolna,“ popisuje fotograf. Lvice se objevila neočekávaně asi padesát metrů od žirafy.

„Obvykle se lvi do boje se žirafou moc nepouštějí, protože vědí, jak se díky dobře mířeným kopům dokážou bránit. Ale tentokrát to lvice riskla a nakonec jí to vyšlo,“ popisuje Dexter.

Matka totiž kopem omylem zranila svoje mládě. V první chvíli se žirafa pokoušela lvici pronásledovat, ale ta utekla.

A žirafa zůstala nejistá. Nevěděla, co dělat. Její mládě bylo stále naživu, ale se zlomeným krkem, takže bez naděje na uzdravení.

„Nakonec se rozhodla odejít, ale pozorovali jsme, jak se každých dvacet metrů zastavuje a ohlíží. A když byla asi sto metrů daleko, lvice se vrátila k mláděti a celý příběh tím byl dokonán,“ popisuje.