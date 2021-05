Covid ochromil chov psů. Čtyřnohé chvíle lásky probíhaly na hranicích okresů

Od začátku letošního roku zatím nebylo možné uspořádat jakékoliv psí akce, život pejskařů se tak přesunul do virtuálního prostředí a na sociální sítě. Dokonce se konalo i několik virtuálních výstav. To však neřeší situaci chovatelů, majitelů pejsků i fen s průkazem původu, kteří čekají na možnost se zúčastnit výstavy nebo bonitace, aby mohl být jejich miláček zařazen do chovu. Ti mají smůlu.

Bonitace je chovný svod, kde komise, která se skládá z několika poradců chovu a jednoho mezinárodního rozhodčího, posuzuje předpoklady jedince pro zařazení do chovu.



Virtuální svět

Chovatelský svět zasáhl covid i v jiných směrech. Ubylo mnoho zahraničních krytí i dovozů štěňátek z ciziny, jednu chvíli vše komplikoval i zákaz opustit okres, takže budoucí majitelé neměli šanci spatřit své budoucí čtyřnohé společníky naživo a posoudit, jak si vedou při hře a jak rostou. Krylo se na hranicích okresu, štěňátka se předávala na hranicích zemí.

„Vždy jsem si zakládala na tom, že chceme budoucí majitele poznat předem, zjistit, jak si navzájem budeme rozumět,“ říká Jaromíra Sojková z chovatelské stanice Bohemia Bernica. „Máme štěňátka jako vlastní děti a velice nám záleží na tom, do jaké rodiny, do jakého prostředí se dostanou. Jaké zájmy, aktivity a záliby má jejich nová rodina, co od soužití se svým budoucím chlupatým členem rodiny očekávají a podobně,“ dodává.



Jaromíra Sojková, chov. stanice Bohemia Bernica Chovem psů se Jaromíra Sojková s rodinou zabývá přes 20 let, během nichž získala zkušenosti s plemeny bernský salašnický pes, appenzellský salašnický pes a hovawart. Zažila řadu porodů, odchovů štěňat, výstav, klubových akcí, psích táborů…

Situaci řešila a řeší pravidelným kontaktem prostřednictvím virtuálních komunikačních cest, častějším zveřejňováním fotografií a videí psích miminek na osobním profilu či v chovatelských skupinách na FB i na webových stránkách své chovatelské stanice specializované na bernské salašnické psy.



Tak se k budoucím majitelům psů dostávají podstatné informace – termíny očkování, čipování či veterinární prohlídky. Vrh by měl poté zkontrolovat chovatelský klub, ačkoli i tady přibyly komplikace. „Poradci chovu si musejí těsně před kontrolou udělat antigenní testy a také my jako chovatelé, tím pádem i OSVČ, si musíme udělat testy před návštěvou nebo setkáním s poradcem chovu.“

Máte, prosím, volné štěně?

Ty, kteří se nyní rozhodnou nakrýt svou fenku, čeká běh na mimořádně dlouhou trať. „V první řadě je třeba nechat fenku vyšetřit. Veterinář ji kompletně prohlédne, vyhodnotí krevní obraz, jaterní testy a dřívější anamnézu. Potom je potřeba z pochvy odebrat vzorky pro mikrobiologické vyšetření na bakterie, mycoplasmu a ureplasmu,“ vyjmenovává Jaromíra Sojková.

Na začátku epidemie, tedy loni na jaře, vydala Českomoravská kynologická unie veřejné doporučení pro chovatele, aby chov v době covidové raději pozastavili a počkali si na vhodnější podmínky. Řídili se jím především chovatelé méně zkušení či začátečníci, jejich zkušení kolegové, u nichž většinou poptávka převyšuje nabídku, se situace nezalekli. Ovšem ani tento fakt nedokáže pokrýt současný zájem o štěňata, který obrovsky narostl.

„Jakmile začne fena hárat, je nutné zajet minimálně jednou k veterináři na odběr krve a určení hladiny progesteronu v krvi, abychom měli z čeho vycházet pro určení data krytí a vyjeli za krycím psem ve vhodnou dobu. A poté následuje dvouměsíční intenzivní péče o březí fenku,“ dodává chovatelka bernských salašnických psů.

Které bude naše? Místo osobních návštěv u štěňat se jejich budoucí majitelé musejí spokojit s fotkami a videi.

Po hektické akci, jakou je samotný porod štěňátek, k němuž je občas nezbytné povolat veterináře, který v krajním případě provede císařský řez, nastávají ty nejhezčí okamžiky – odchov štěňátek. Tedy pokud nedojde ke smutné události, kdy se štěňátko narodí mrtvé, nebo uhyne i několik dní po porodu.

Štěňátkům je třeba se plně věnovat minimálně dva měsíce, teprve pak mohou odejít k nové rodině. K zájemci z ciziny se však mrně dostane až ve věku čtyř měsíců, neboť musí absolvovat očkování proti vzteklině. Z toho plyne, že občas doba mimořádné péče o fenku před krytím, v březosti a pak ještě o štěňátka může přesáhnout i půl roku. Pokud je chovatel opravdu pečlivý a zodpovědný, není chov nic jednoduchého, obzvláště chodí-li denně do zaměstnání.

Pandemie, která uzavřela lidi v jejich domovech a na poměrně dlouhý čas je odstřihla od dalších sociálních kontaktů, jen zvýšila už tak velký zájem Čechů o psího společníka. „Hodně lidí také píše nebo volá, že jim odešel jejich čtyřnohý přítel ,za duhový most‘ a že potřebují vyplnit prázdné místo v rodině, v životě, že se jim stýská a je jim smutno. Pokud jde o salašníky, byla první velká vlna zájmu asi před 10 až 12 lety. Ti se nyní dožívají věku, kdy často umírají. Ale mimořádná poptávka po štěňatech je teď napříč plemeny,“ vysvětluje chovatelka.

Štěňátka se zamlouvají dlouho před narozením, většinou v době, kdy chovatel potvrdí březost fenky. Ale ani to už nezaručí, že na zájemce štěně vyjde. „V naší chovatelské stanici už zaplňujeme čekací listiny na letní vrh 2021 a na zimní vrh 2022. Dokonce máme rezervaci na rok 2024. A moc nás těší, že nám většina lidí, kteří od nás už štěňátko měli, zůstává věrná a pořizují si psí miminko zase u nás. To je asi to největší uznání naší chovatelské práce,“ říká odbornice.

Na čekané

Ani budoucí majitelé, tedy čekatelé na štěně, to nemají kvůli vzestupu zájmu o ně lehké. Důležité je vybrat si včas chovatele, zajistit si rezervaci na štěňátko dlouho před porodem, většinou ve chvíli potvrzení březosti ultrazvukovým vyšetřením. A pak čekat. Jenže co když se narodí štěňata jen jednoho pohlaví, nebo bude víc kluků a málo holek či naopak?

Než jdou štěňata do nových domovů, potřebují posoudit standard pro chov.

„Loni jsme měli v jednom vrhu sedm pejsků a jednu fenku, takže jsme museli řadu čekajících na fenku, nikoli vlastní vinou, zklamat. Matka příroda je nevyzpytatelná a nikdy nevíme, co od ní můžeme čekat,“ potvrzuje chovatelka.

Když vše klapne, začíná období ,studia‘. Budoucí majitelé musejí získat a hlavně vstřebat poměrně dost základních a důležitých informací, aby byli co nejvíce v obraze, zejména ti, kteří ještě psa neměli.

Chovatel zatím fotí štěňátka v každém týdnu věku, pořizuje momentky i videa, aby budoucí rodina viděla, jak se nastávající člen má k světu a co už umí, zda byl očkován, čipován. Svůj vážný zájem pak potvrdí zasláním zálohy na účet chovatele, což se před covidem většinou řešilo při první návštěvě.

Šťastný čas

Ale rovněž doba odchovu štěňat jednou skončí a přijde nejkrásnější a nejdojemnější okamžik pro nové majitele i chovatele. Ten vypiplal z čerstvě narozených bezmocných mrňousků až osmikilová štěňata a čeká ho tedy už jen péče o psí mámu, její regeneraci a zasloužené klidné dny.

Nové rodině pak nastanou o něco náročnější časy – psí školka a škola mají svá pravidla, a kdo je nedodrží, neměl by být překvapen, že ho čeká víc starostí než radosti. „Při výchově psa je důležité zacházet s ním jako se psem, nikoli jako s dítětem,“ varuje Jaromíra Sojková.

„Podstatné je nechat štěněti dostatečně dlouhý čas na odpočinek, spaní, bez zbytečných ruchů, běhání, vřískání dětí apod. To znamená vymezit mu místo, které bude jen jeho. Doporučovala bych také věnovat se v rámci možností socializaci alespoň tak, jak to současná situace dovolí. Pokud si nová rodina vypiplá rozmazleného psího kamaráda, pak se v jeho pubertě a dospělosti nemůže divit, že je nechce poslouchat, dělá si, co chce, a někdy dokonce šéfuje celé rodině. Není to však jeho vina. Může za to ,polidšťování‘ psů a jejich neúměrné rozmazlování,“ upozorňuje chovatelka.

Vychovat a vlastnit psa není žádná sranda. Bereme si totiž do domácnosti šelmu psovitou, žádného plyšáka.