Nejmasovější vybíjení psů měli na svědomí bolševici, prozrazuje kynolog

Být kynologem historikem asi není úplně běžné. Jak se jím člověk stane?

Pokud vím, tak v republice jsme čtyři... No, a není to zas tak složité, stačí, když je člověk nerozhodný při výběru toho pravého plemene. (úsměv) Vzhledem k tomu, že historie a původní využití plemene nám při jeho výběru mnoho napoví, snažil jsem se vždy získat o vybraném plemeni maximum informací. Od dětství se moje požadavky a nároky na ideální plemeno podstatně měnily, takže jsem toho prostudoval celkem dost a zjistil jsem, že mě to neskutečně baví.