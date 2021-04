Výcvik bojových psů nemá být agresivní, říká v Rozstřelu psí trenér

Samozřejmě, že na povaze psa se může negativně podepsat i špatně zvolené křížení nebo neprofesionální výcvik, konstatuje odborník, který se na trénink tzv. bojových plemen specializuje. Rovněž ovšem uvádí na pravou míru termín „bojoví psi“, mylně zažitý u veřejnosti.

Historicky sice existovala plemena využívaná k boji, což se v průběhu času změnilo, takže dnes je toto označení zavádějící. „Mezi tyto psy jsou nejčastěji zařazování teriéři typu bull, takže stafordšírský bulteriér, americký stafordšírský teriér, americký pitbulteriér, anglický bulteriér a miniaturní bulteriér. Ovšem také plemena American bully či liondog,“ vypočítává psí trenér Aleš Jarotek.

Když se v minulosti pes nepovedl, byl zastřelen

Mezi jednotlivými plemeny je samozřejmě rozdíl. Zatímco American bully, poměrně nové společenské plemeno, je veskrze mírumilovné, ti ostatní patří mezi teriéry, navíc šlechtěné pro boj se zvířetem nebo proti sobě.

Jejich vlastnosti z toho vycházejí: je v nich pracovitost, houževnatost, odhodlanost k boji a velká vůle nevzdávat se. Vždy se ovšem snoubí s mírumilovným, kladným až opravdu vřelým vztahem k člověku. „U těchto plemen nebylo v minulosti možné, aby se obrátila proti člověku, aby tam byla nějaká agrese. Takový pes byl okamžitě vyřazen z chovu,“ vysvětluje Jarotek, který se těmto plemenům profesně věnuje.

Vyřazení z chovu znamenalo v dávné historii zabití psa. Bez pardonu. „Dnes to samozřejmě tak není, ale dříve se to dělo. I proto dnes máme tak úžasné psy tohoto typu,“ říká psí trenér Aleš Jarotek. Podle něj řada dnešních problémů s těmito psy vzniká nežádoucím křížením. Dochází k míchání bojových a nebojových typů. Mnohem hůře se pak také rozlišují povahové vlastnosti dané jasně pro jednu konkrétní rasu.

Například čistokrevný stafordšírský bullteriér, tedy zvíře s PP, má přímo ve standardu plemene, že se neobrátí proti člověku.

10. dubna 2014

Kdy při koupi psa riskujete?

Nicméně k útokům tzv. bojových psů na lidi čas od času dochází. Naposledy 1. dubna liondog (což je nové módní plemeno typu bull, vzniklé křížením plemen American bully a amerického stafordšírského pitbullteriéra) v Petřínských sadech vážně zranil čtyřleté dítě.



Čím si tyto útoky vysvětluje psí trenér Aleš Jarotek? „Liondog je plemeno, které je nějakou dobu v kurzu. Je opravdu módní, líbí se, v exteriéru je honosné a majestátní. Bohužel u nás pak dochází k nekontrolovanému množení těch psů a s tím by se jistě něco mělo dělat.“

Liondog bull. Mladé plemeno, které vzniklo křížením plemen American bull a amerického stafordšírského pitbullteriéra. Je to krásný majestátní pes, který by měl mít nekonfliktní vyrovnanou povahu. Musí se ovšem dostat do těch správných rukou.

Podle Jarotky je rozdíl, když si pořídíte psa z osvědčené chovatelské stanice, kde je kladen důraz na vyrovnanost povahy, zdravotní stránku i exteriér. Všechno si pak kupujete s jistou zárukou.

„Pokud si takového psa pořídíte někde jinde přes inzerci, tak je to takový nevyzpytatelný krok do neznáma. Může ten pes být v pohodě, můžete s ním prožít celý život, ale může mít také hodně zdravotních problémů. A peníze, které ušetříte za pořízení psa, tak vlastně postupně vracíte do veteriny či do výcviku. Protože takový pes může mít nevyrovnanou povahu.“

Pak může nastat situace, kdy se i zvíře oblíbeného, obvykle bezproblémového plemene, či jeho kříženec, může člověku vymknout z rukou. Obzvlášť začátečníkovi bez zkušeností.

Výcvik nesmí být agresivní

Co se výcviku tzv. bojových psů týká, veřejnost může mít pocit, že musí být jiný než u klasických psů, přesto psí trenér Aleš Jarotek říká, že nikoliv. Jde o stejné výukové principy jako u standardních plemen.

„Slyšel jsem názor, že na tyto typy psů musí být tvrdá ruka, ale není to vůbec pravda. Naopak tito psi nesnáší výcvik cestou donucení a drilu, to jim absolutně nesedí. Ono to nesedí většině psů. Ale je zde důležitá důslednost. Není to jenom o poslušnosti. Psa opravdu musíte umět zklidnit a on musí umět reagovat a navázat se na vás v těžkých situacích. Musí umět pracovat ve stresu a musíte umět pracovat s tou jeho energií,“ vysvětluje zkušený trenér psů typu bull.

„Samozřejmě jsou tam i povely, které by měl ovládat, jeden, dva, které psa dokážou zastavit v nějaké činnosti, když je někam rozběhnutý, protože musíte mít stále na paměti, že to je zvíře a ne robot,“ dodává.

Jak ochránit dítě před psím napadením?

Kousnutí od psa, který spadá mezi tzv. bojová plemena rozhodně není jako kousnutí od jezevčíka. „Tito psi jsou zarputilejší, kousnou a nepustí, chytnou a drží. Nezaútočí sami od sebe, potřebují vždy nějaký podnět,“ říká Jarotek a doporučuje: „Pokud se schyluje k nějakému konfliktu a my máme u sebe malé dítě, pak je dobré vstoupit psovi do cesty a ochránit tak potomka vlastním tělem. Nejlépe udělat ze sebe bariéru oproti psovi, vzít dítě do náruče a otočit se k psovi zády.“

„Bohužel nikdo přesně netušíme, co se dělo na Petříně, ale já žil v Praze sice jen dva roky, ale denně jsem se potkával na procházce s tím, že lidé, majitelé psů jsou mnohdy nezodpovědní, nerespektují vůbec ostatní, nedokážou domyslet nebo si představit, co se opravdu může stát. Toto je velký vykřičník pro všechny, ale co já ve většině případů znám majitele těchto plemen, tak jsou velice zodpovědní a snaží se těmto situacím předcházet, nepouští své psy jen tak. S tímto psem nemůžete jít jen tak do parku a počítat s tím, že si tam bude hrát v klidu s ostatníma, očuchávat se a honit se. Toto nejsou psi do takové společnosti. Na volno ho můžete pustit jen v případě, když víte jistě, že ho dokážete zvládnout.“

Jak se naučit číst psí řeč těla? A co vše a kde bychom si měli zjistit, než si do rodiny pořídíme tzv. bojové plemeno? Odpovědi i na tyto otázky najdete v Rozstřelu a celém záznamu rozhovoru moderátorky Elen Černé s hostem po Skypu, psím trenérem Alešem Jarotkem, který se zaměřuje na výcvik plemen typu bull.