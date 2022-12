V pavilonech goril si oba samci střeží svá království, Richard i Kisumu

A nejen to. K samicím se do pavilonu nazvaného Rezervace Dja přistěhoval i nový samec Kisumu a mladá samička Duni. Nová krev, díky níž by se pražská gorilí skupina opět mohla dočkat mláďat. Podle kurátora chovu primátů Jana Mengra se nová skupina sžívá nad očekávání dobře.

Nicméně dodává: „Vztahy ve skupině se stále vyvíjejí a ještě poměrně dlouho budou. Skupinu vede Kisumu, který se projevil jako velmi klidný samec, který případné neshody ve skupině dovede řešit lépe než leckterý zkušenější. Postavení ostatních členů ale ještě není pevně dané.“

I pro chovatele je povaha a chování samce Kisuma příjemným překvapením. „Mezi samicemi si Kisumu okamžitě zjednal naprostý respekt, koneckonců všechny už zkušenost s vedením skupiny stříbrohřbetým samcem mají,“ konstatuje vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. „A naopak. Vzhledem k tomu, že Kisumu od svých šesti do pětadvaceti let žil v čistě samčí skupině, je obdivuhodné, s jakým klidem zatím jakékoliv šarvátky mezi samicemi řeší. Maximálně uštědří pořádný šťouchanec a je klid. Žádné kousání,“ dodává.

Samice Duni to při hře s Ajabuem umí pěkně rozbalit. (Rezervace Dja, 28. 12. 2022) I gorilí samec má nárok se na chvíli natáhnout. (Kisumu, Rezervace Dja, 28. 12. 2022)

Největší a naprostou důvěru v něj pak má samice Duni – dcera Moji narozené v Praze jako první gorilí mládě u nás – která do pražské zoo na konci léta také dorazila jako nová. Podle chovatelů je nesmírně chytrá, hodná a hravá, což oceňuje hlavně sameček Ajabu. A k samci Kisumovi Duni obdivně vzhlíží.

„Jakmile má sebemenší pocit ohrožení, Duni se za Kisuma okamžitě schovává. Jen Kamba má občas potřebu dát mu najevo, že kdyby snad chtěl někomu ze skupiny ublížit, bude ho bránit a s křikem ho prožene po pavilonu,“ popisuje Martin Vojáček, jak si gorily mezi sebou stále ještě ujasňují pravidla.

Vyjasňování hierarchie, tedy postavení jednotlivých zvířat ve skupině, která je živoucím organismem, bude podle něj trvat ještě minimálně dva tři měsíce (a kdykoliv se zase může změnit), takže je předčasné dělat jakékoliv závěry. V každém případě ovšem chovatelé doufají, že nekomplikovaná povaha, klid a rozvaha při řešení každodenních situací Kisumovi zůstanou.

Ve venkovním výběhu tuto novou chovnou skupinu návštěvníci uvidí až příští rok na jaře. Vzhledem ke karanténě, v níž byli Duni a Kisumu na podzim, není možné je najednou pustit ven do chladného počasí. Takže až příští zimu.

Téměř pánský klub ve starém pavilonu

To stříbrohřbetého samce Richarda a jeho téměř dospělé syny Nurua a Kiburiho můžete při pěkném počasí venku zastihnout i teď v zimě, Richard si venkovní prostor pavilonu dokonce užívá jako nikdy dřív. Což potvrzuje i kurátor Jan Mengr: „Málokdo by řekl, že takto žijí teprve chvíli. Richard je bez samic mnohem uvolněnější a klidnější, také mnohem více využívá venkovní výběh.“

Chovatelé se samčí skupinu také snaží maximálně zabavit enrichmentem, stále si pro ně vymýšlejí něco nového, jako na videu, kdy jim schovali oříšky a granule do dutých bambusových stvolů. I na enrichmentu je vidět, jak se Richard celkově hodně zklidnil a je trpělivější – dokud vše nevyprázdní, klidně tráví u hlavolamů spoustu času. Stal se z něj takový pohodový kliďas.

Komentovaná krmení vánočními stromky Pokud se do Zoo Praha chystáte, můžete si do 30. prosince užít pohled na zvířata užívající si neprodané vánoční stromky, což se týká i goril. Richard si pochutnává větvičkách ostružiníku i neprodaných vánočních stromcích. Zajděte se za ním podívat do původního pavilonu goril ve spodní části zoo (Centrum Méfou), kde sdílí se svými dospívajícími syny Nuruem a KIburim. (28. 12. 2022)

Mladší Nuru se stále těší z Richardovy přízně, donedávna měl jako mladší i nějaká privilegia, teď už ho Richard občas usměrní. Přece jen už Nuruovi bylo před týdnem deset. O dva a půl roku starší Kiburi kupodivu Richardovu blízkost poměrně často vyhledává a staví si hnízdo k odpočinku mnohdy těsně vedle něj, i když ho Richard už delší dobu bere jako dospělého jedince.

Soužití těchto tří samců každopádně zatím probíhá v poklidu, jen se sem tam běžně pošťuchují. Kiburi s Nuruem vědí, co si mohou dovolit, a stříbrohřbetého Richarda plně respektují. „Bude ještě zajímavé sledovat další vývoj skupiny, až mladí samci úplně fyzicky dospějí,“ je přesvědčen Jan Mengr.