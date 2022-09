S Duni, dcerou slavné Moji, gorilí příběh pokračuje, říká v Rozstřelu Bobek

„V tomto okamžiku je Duni v zázemí nového pavilonu goril. Je zcela klidná a prozkoumává nové prostředí. Tím končím své dnešní zpravodajství,“ napsal Miroslav Bobek na Facebook v pátek večer, tedy poté, co gorilí samička Duni od osmi hodin ráno putovala v přepravním boxu ze zhruba 1 600 kilometrů vzdáleného Cabárcena do Zoo Praha.

Z letiště v Santanderu ji do Prahy přepravil letoun CASA české armády, který se vracel ze cvičení v Zaragoze. „Mně to připadalo, že vyčerpaný člověk úspěšně dokončil svoji misi a strašně se mu ulevilo,“ okomentovala status moderátorka Elen Černá.

Ředitel pražské zoo potvrdil, že minulý pátek byl skutečně perným dnem nejen pro něj, ale i pro kolegy ze Zoo Praha a pro vojáky našich vzdušných sil. A vysvětlil proč: „Protože ten den jsme přepravovali dceru slavné Moji. To byl pro nás skutečně úplně přelomový den – nejenom, že jsme získali do nového pavilonu goril novou samici s možností mít mládě, ale také pokračuje ten Mojin příběh, ta historie vlastně prvního gorilího mláděte narozeného v Zoo Praha, které si získalo nesmírnou popularitu.“

Moja pochopitelně musela na prahu dospělosti odejít ze své rodiny, aby si mohla založit vlastní. Ale teď se do Prahy vrátila její dcera Duni, což je pro Zoo Praha přelomová událost. Zatím je devítiletá gorilí samička v karanténě v zázemí pavilonu, stejně jako samec Kisumu, který dorazil z Rakouska zhruba o týden dřív. Od tří samic s mládětem, s nimiž vytvoří chovnou skupinu s šancí na nové přírůstky – tedy od Kijivu, Shindy s šestiletým samečkem Ajabuem a Kamby – budou ještě nějaký čas odděleni. Ale vědí o sobě, cítí se a do určité míry se navzájem i slyší.

„Přes víkend byla Duni od samce oddělená mříží, viděli na sebe, potom se dotýkali prsty. A v pondělí byli poprvé Kisumu a Duni spojeni – a naštěstí to tedy proběhlo velmi dobře,“ uvedl ředitel pražské zoo, že další částečné mety bylo úspěšně dosaženo. „My jsme měli obavy, jak to bude vypadat, protože koneckonců Kisumu žil v samčí skupině. Zatím nemá jinou zkušenost s rodinou než coby mládě odchované přirozeně,“ vysvětlil.

U spojování Duni a Kisuma nebyl, informace má z druhé ruky, ale samec se prý samičky nejprve bál. Což ho naštěstí brzy opustilo a v pondělí už se začali tvářit jako parťáci, kterým se to v novém prostředí ve dvou lépe táhne. A po expozici chodili spolu. „Uvidíme ještě, jak to bude probíhat. A potom to spojení s těmi ostatními gorilami. Ale zatím dobré, nechci to zakřiknout,“ vysvětlil Bobek, že na závěry je opravdu brzy, protože každá gorila je úplně jiná.

Na snímku vlevo Duni (na snímku ze Španělska), která nezapře podobu s matkou Mojou, vpravo stříbrohřbetý samec Kisumu (na snímku z Rakouska). Podle pravidel daných veterinární správou není možné aktuální fotografie pořídit, dokud jsou zvířata v karanténě.

Například gorilí samec Richard, který zůstal v původním pavilonu, je extrémně konzervativní. „Vlastně i to byla součást našeho rozhodování, jestli ho nechat v tom starém pavilonu, nestěhovat ho do nového prostředí. A zdá se, že teď je tam vlastně v naprosté pohodě, protože je se svými dvěma syny a v místech, která zná.“

Kdo určil, že Duni bude v Rezervaci Dja?

Chov goril je koordinován na evropské úrovni, vysvětlil Bobek. A když se v Zoo Praha rozhodli, že nechají ve starém pavilonu dospívající Richardovy syny, koordinátor navrhl, že kdyby tam zůstal i Richard, dostala by Praha nového samce. Takového samce, který se bude smět na rozdíl od Richarda rozmnožovat – protože Richardova linie už má příliš mnoho potomků.

A k novému samci další samici. A to konkrétně Duni, dceru Moji. „Takže tam pak už nebylo moc co řešit. Bylo jasné, že se rozhodneme pro tuhle variantu. No a celé to trvalo, řekněme, zhruba tři měsíce od toho rozhodnutí po transport Duni,“ popsal Bobek současné přelomové změny u goril.

A vysvětlil, proč se nový pavilon, který Zoo Praha pro veřejnost slavnostně otevře 28. září 2022, bude jmenovat Rezervace Dja podle biosférické rezervace v Kamerunu. Právě v této rezervaci a jejím okolí totiž pražská zoo podporuje ochranu goril a přírody řadou projektů (například Toulavý autobus).

„Nás i ta rezervace inspirovala k pojetí toho pavilonu, takže ten pavilon je v podstatě taková cesta nejprve africkým venkovem a pak deštným lesem až k mýtině, kde se otevře výhled na gorily,“ popsal v Rozstřelu Bobek, jaký zážitek by měla návštěva nového pavilonu goril přinést návštěvníkovi Zoo Praha: přenést ho pocitově do kamerunského pralesa, kde gorily nížinné reálně žijí. A zprostředkovat mu také informace, jak je důležitý boj o jejich přežití. Zavzpomínal také na svá nezapomenutelná setkání s habituovanými gorilami v pralese, kde se musí dodržovat přísná pravidla.

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek v novém pavilonu goril nazvaném Rezervace Dja. V Rozstřelu mj. popsal, jak se takový pavilon staví a jak ho pomohly otestovat guerézy, které v něm sdílejí expozici s gorilami nížinnými. Veřejnosti se nový pavilon otevře 28. září 2022.

„Mám tři takové druhy zvířat, které mě nějak provázejí životem: čápa černého, gorily a koně Převalského. Ale pokud jde o gorily, tak ty k nám mají nesmírně blízko, jsou nám nesmírně podobné, ale tím spíš bychom se k nim měli chovat s úctou a s vědomím, že jim musí zůstat životní prostor a klid pro život,“ uvedl Bobek. A v rozhovoru s Elen Černou dále probrali na konkrétních příkladech, jak atypickou stavbou je takový moderní pavilon goril. Či jak je to se zvířaty útěkáři a proč nic takového v novém pavilonu nehrozí.

Prozradil také, jak pestrá je práce ředitele zoo a jaké pracovní výzvy přináší: „Na jedné straně chodíte s Pygmeji někde po pralese, na straně druhé pak jednáte s ministry.“ A provoz zoo, to jsou každodenní výzvy pro týmovou spolupráci. Poprat se samozřejmě i v Zoo Praha musejí se zdražením energií, ale nebojí se toho, jak si můžete poslechnout na videozáznamu či v podcastu.