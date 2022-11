Seznamování goril v Rezervaci Dja proběhlo z pohledu ředitele téměř idylicky

Působilo to téměř idylicky, a kdyby mi někdo řekl, že pouhých sedm hodin po spojení dvou skupin goril uvidím podobný obrázek, pokládal bych ho za fantastu. Naprostá idyla to samozřejmě nebyla. Bylo znát, že mezi čtyřmi původními a dvěma nově příchozími gorilami panuje napětí.

Po chvilce se k sedící trojici přiblížila nejstarší ze samic Kamba a vycenila na Kisuma zuby. Prudce vyrazil, v běhu ji těsně minul a v imponujícím gestu si zabušil do prsou. Když se vrátil k oknu, měl jsem dojem, jako by ho Duni chlácholila…

Ze spojení goril jsme měli velký respekt, neřkuli obavy. Mohlo skončit krvavými šrámy – a to by pořád ještě nebyl ten nejhorší konec. Ale možná jsme Kisumovi měli víc věřit. První den po příchodu do Prahy nás sice vyděsil svými reakcemi, ale jeho spojení s Duni proběhlo přímo skvěle. Stala se z nich nerozlučná dvojice. Došlo i na pokusy o páření, a když Duni přišla do říje, probíhalo již velmi intenzivně. Přesto jsme spojení dvou goril brali jako něco úplně jiného než spojování goril šesti.

Velkou expozici, kde se měli setkat s Kambou, Kijivu, Shindou a malým Ajabuem, si Kisumu s Duni opakovaně sami prošli. Sami do ní také vstoupili v pondělí v půl desáté dopoledne. Jenže tentokrát jsme k nim po chvíli vpustili původní čtveřici goril. Netrvalo dlouho a došlo ke konfrontacím.

Nejvíce se vůči Kisumovi snažila prosadit Kamba, která také vyprovokovala úplně první honičku. Kupodivu brzo převzal iniciativu „puberťák“ Ajabu, který s pocitem, že má podporu tří původních samic, Kisuma vyloženě provokoval a dokonce ho tahal za srst. Kisumu nejen na samice, ale i na něj reagoval – jak jen to napsat? Defenzivně? Zbaběle? Diplomaticky? Řekněme diplomaticky… Až po nějaké době, když za sklem expozice zahlédl objektiv, výhružně zaimponoval – a tím začala změna jeho přístupu i budování odpovídající pozice.

Jak to v pavilonu vypadalo v pondělí v podvečer, jsem již stručně popsal v úvodu. Měl bych ještě doplnit, že Ajabu se tou dobou tvářil, jako by v pavilonu vůbec nebyl.

V úterý ráno Kisumu pářil nejprve Shindu a následně Kijivu. A kdyby do Rezervace Dja zašel nezasvěcený návštěvník řekněme ve středu dopoledne, měl by nejspíš dojem, že tamní skupina šesti goril už spolu žije celé měsíce.