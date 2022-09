Nový pavilon za 300 milionů nabízí cestu africkým venkovem i deštným lesem

„Nový pavilon překreslil mapu zoo a se všemi návaznostmi přišel na 300 milionů korun – je k němu lávka od slonů, lávka od výběhů žiraf, je u něj nový vchod do zoo. Myšlenka a potřeba vybudovat ho, vznikla v roce 2013, po povodních,“ uvedl do souvislostí ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, proč se pražská zoologická zahrada pustila do výstavby zatím největšího pavilonu.

Stavěl se necelé tři roky a jeho vrchním architektem byl Petr Bouřil ze studia ABM architekti, spoluautor vítězného návrhu představeného v lednu 2015. Místo, kde by mohl nový pavilon stát – a opravdu zde i přes veškeré průtahy nakonec stojí – vytipoval Miroslav Bobek už v létě 2013. Poté, co povodeň zaplavila spodní část zoo.

Prošpikovaný moderními technologiemi...

Pavilon je to opravdu moderní a maximálně komfortní, a to jak pro chovaná zvířata a rostliny, které spoluvytvářejí atmosféru kamerunského pralesa, tak i pro návštěvníky. Ti tu mají řadu příležitostí se pohodlně usadit, v klidu pozorovat klidná rozvážná zvířata, jakými gorily jsou, nebo si i odpočinout.

A současně se nechat pocitově přenést do africké vesnice na okraji deštného pralesa. Dokonce se mohou ve školní třídě usadit do dřevěných školních lavic dovezených z Kamerunu – tamní školáci za ně dostali od Zoo Praha nové. Jen cihly ve stěně, skrz něž do třídy dopadá světlo imitující africké sluneční paprsky, vyrobily šikovné české ruce u nás.

Dřevěné školní lavice jsou z druhé ruky, opravdu byly používané ve školní třídě v africké vesnici. Návštěvníci je mohou vyzkoušet ve školní třídě v pavilonu podobně jako ředitel Zoo Praha.

Třída bude především sloužit vzdělávacím programům pro děti i učitele, protože ochranu přírody považuje Miroslav Bobek za jeden z hlavních úkolů zoologických zahrad. Ostatně Rezervace Dja v Kamerunu, podle níž je celý pavilon nazván, je místem, kde se Zoo Praha dlouhé roky podílí na ochraně goril nížinných a přírody vůbec. Proto také i pražskou Rezervaci Dja symbolicky jistí stan strážců skutečné kamerunské biosférické rezervace Dja s replikami zbraní i řadou zabavených autentických předmětů.

Pochází odtamtud i autentické zvuky pralesa, která návštěvníka pavilonem provázejí. Křik ptáků či opic, bzukot hmyzu, padající strom a řada dalších, stačí na chvíli zavřít oči a zaposlouchat se. Přímo v pralese je s místními průvodci desítky hodin natáčel hudební skladatel Michal Rataj (Miroslav Bobek to velice sugestivně popsal v Rozstřelu), a návštěvník je dostává v nahuštěné namixované podobě prostorového zvuku.

A stejně jako v africkém deštném lese můžete potkat nejen gorily na mýtině, ale například i pavouky, zlatohlávky a další bezobratlé, hady, celou řadu opic, štětkouny či osináky, dostanete možnosti si je prohlédnout i v tomto pavilonu. Štětkouny tedy až poté, co jim Duni a Kisumu uvolní expozici.

Talapoin severní Nefila zlatá Afrička ozdobná Štětkoun africký

Iluzi kamerunské vesnice Somalomo na okraji deštného lesa a mýtiny, kde žijí gorily, pak dotvářejí i autentické rostliny vyskytující se v této oblasti Kamerunu – nebo rostliny jim velmi podobné. A pěstovat je v poměrně tmavých návštěvnických prostorách není nic snadného. I to je důvod, proč tu Zoo Praha sáhla po moderních technologiích, které nikde jinde zatím nevyužila.

„Z principu musí být návštěvnická část tmavší než expoziční, aby bylo na zvířata dobře vidět. Proto rostlinám v této části v noci svítíme, aby vůbec přežily. Aby to nerušilo gorily, expoziční skla přes noc zastiňují opony,“ popsal Lukáš Divoký, investiční náměstek Zoo Praha. A vysvětlil, že je to vše napojeno na řídící systém pavilonu a řízeno automaticky, stejně jako intenzita osvětlení nebo trysky ve stropě, které mlží, imitují déšť i zavlažují rostliny.

Nový pavilon goril nazvaný Rezervace Dja je největší expozicí Zoo Praha. (21. září 2022)

Na gorily samozřejmě mysleli tvůrci pavilonu úplně maximálně, takže i ony mají ve společné expozici s guerézami řadu rostlin, které vylepšují mikroklima jejich prostoru. A jsou vybrány tak, aby nevadila jejich případná konzumace.

Od návštěvníků gorily dělí speciální vícevrstvá skleněná okna, které k nim nepropouštějí zvuky z návštěvnického prostoru, aby je nic nerušilo. Ovšem návštěvníci gorily slyší, protože jimi vydávané zvuky jsou naopak k návštěvníkům přenášeny. Pokud je potřeba, aby gorily nebyly rušeny, mají chovatelé možnost zatáhnout přes prosklenou stěnu již zmíněnou tmavou oponu, která se jim zatahuje i na noc.

Právě při středeční návštěvě novinářů byli zatažením skutečně funkční opony chránění samička Duni, dcera legendární Moji (která do Zoo Praha přicestovala minulý pátek), se samcem Kisumem (který je v Praze zhruba deset dní), aby je nic nerušilo. „Od pondělí už jsou společně v jednom prostoru, zvykají si na sebe i na nové prostředí. Věřím, že při otevření pavilonu 28. září už budou vidět,“ prozradil Bobek.

S tím, že teprve poté se budou spojovat se skupinou tří samic – Shindou, Kijivu a Kambou – a samečkem Ajabuem, kteří se do pavilonu nastěhovali už začátkem letošního června. Společně pak začnou psát novou kapitolu chovu goril nížinných v Zoo Praha s nadějí na nová mláďata. Podmínky mít budou.

A přínos pro návštěvníky? Nový pavilon je zážitkem už zvenku – jeho zahloubení do terénu, exotické stromy dotvářející atmosféru či optické propojení s výběhem žiraf, antilop a zeber – to vše je velmi sugestivní. A iluze návštěvy afrického prostředí popsaná výše je opravdu působivá. Podle britského znalce a hodnotitele zoologických zahrad Anthonyho Sheridana, který nový pavilon už dvakrát navštívil, je to prý nejlepší pavilon goril, jaký kdy viděl, co se zážitku pro návštěvníky týká. Což je asi to nejlepší doporučení.