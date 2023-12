Na Vánoce nakupujte jen kvalitní jídlo. Místo obžerství rozvíjejte vztahy

Pilířem Vánoc by určitě nemělo být jídlo. Ale dost často je. Pokud se během svátků přejídáme, může to znamenat například i to, že nejsme ve svém životě šťastní. Co všechno můžeme zlepšit nejen na slavnostním menu, ale i v mezilidských vztazích? Jak prožít letošní Vánoce zdravěji a šťastněji?