Napečte si vánoční ořechové dortíčky se skořicí podle cukráře Maršálka

Josef Maršálek v receptu nešetří rumem, nicméně má pro čtenáře tip, jak ho případně vynechat: „Pokud nechcete používat rum, a to jak do krému, tak do polevy, můžete ho velmi snadno nahradit silnou, čerstvě uvařenou kávou. Dá se také nahradit vaječným likérem.“ To abyste kvůli rumu tento recept třeba neodložili bez vyzkoušení, byla by to škoda.

Z jedné várky připravíte 30 až 40 dortíčků, samozřejmě záleží na velikosti vykrajovátek. Na přípravu by vám podle profesionála Josefa měla stačit hodina, na pohodové pečení a zdobení si však klidně vymezte času víc.

Ingredience na těsto: 280 g hladké mouky, 20 g kukuřičného škrobu, 50 g mletých vlašských ořechů, 200 g studeného másla, 90 g moučkového cukru, 2 g soli a 1 g mleté skořice.

Ořechové dortíčky podle cukráře Pepy Maršálka.

Ingredience na krém: 150 g rozpuštěné hořké čokolády (50 % a více kakaa), 130 g másla, 80 g moučkového cukru, 20 g rumu a 1 g soli.

Ingredience na polevu: 130 g moučkového cukru, 40 g rumu a 10 g mletých vlašských ořechů.

A ingredience na dokončení: 20 g nahrubo drcených kakaových bobů.

Jak na ořechové dortíčky s čokoládou a skořicí

Do mísy navažte všechny ingredience a vypracujte z nich pevné těsto. Je důležité pracovat rychle, aby máslo příliš neměklo a těsto se neznehodnotilo. Poté těsto nechte 10 až 15 minut odpočinout v lednici.

Následně těsto na pomoučněném válu rozválejte na placku o síle asi 3 mm a tvořítky vypíchejte tvary. Odkládejte na plech s pečicím papírem a pečte ve vyhřáté troubě při 160 °C, dokud okraje nezrůžoví, a nechte je na mřížce vychladnout.

Čokoládovým krémem při slepování nešetřete, radí Pepa Maršálek.

Rozpuštěnou čokoládu smíchejte společně s cukrem, solí, rumem a máslem, pak vyšlehejte do hladkého a pevného krému. Pokud máte rádi intenzivnější chuť skořice, můžete přidat 2 g v této fázi.

Krémem naplňte cukrářský sáček s hladkou zdobicí špičkou a jednotlivé vychladlé kousky k sobě slepujte silnější vrstvou náplně. Slepené kousky nechte v chladu dobře zatuhnout.

Na polevu smíchejte v misce všechny ingredience dohladka. Vrchní stranu ztuhlého cukroví v ní namočte a na mřížce nechte okapat. Ještě před zaschnutím nazdobte nahrubo drcenými kakaovými boby.

Po zaschnutí polevy cukroví skladujte na suchém, ale chladném místě v dobře uzavíratelné dóze.