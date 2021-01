Proč by měl našinec nenávidět guláš a další záhady světové gastronomie

Vlastenci, nejezte guláš! Pokrm z hovězího masa, cibule, papriky a rajčat považujeme za tradiční české jídlo. Nanejvýš jsme snad ochotni připustit, že se k nám guláš dostal před staletími z Maďarska (někdejších Uher), a to přes vídeňskou kuchyni. Ale je prostě „náš“. Co by si bez guláše počaly české hospody!