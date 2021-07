Pošlete recept a fotografii pokrmu ze své grilovačky a vyhrajte cenu

Expertů na grilování je v republice minimálně tolik, kolik je trenérů fotbalu nebo znalců politiky. Každý z nich nejlépe ví, jak vstřelit vítěznou branku, kterou stranu zvolit nebo jak nejlépe naložit maso na grilování, aby se stal šampionem.

Využijte svých schopností a zašlete svůj NEJ recept, který nikdy nezklame a díky kterému si vysloužíte obdiv přátel vždycky, když je pozvete na grilovačku.

Cena od redakce Set do kuchyně, který se skládá ze zástěry a rukavice. Mimo hlavních čtenářských cen redakce vybere tři příspěvky, které se jí nejvíce líbily. Dostanou set zástěry s rukavicí.

Nemusí jít jen o maso, uzeniny nebo ryby, v poslední době je v kurzu i grilování zeleniny a dokonce i ovoce. A originální marinády určitě přivítá každý gurmán.

Zúčastněte se naší soutěže a vyhrajte jednu z grilovacích pečetí, jejíž pomocí můžete do grilovaného pokrmu obtisknout třeba vzkaz pro každého strávníka, vtip nebo třeba jeho iniciály.

Je to jednoduché: pomocí formuláře pošlete až pět fotografií (nejlépe šířkového formátu) a připojte text s receptem a pracovním postupem. Popište ho tak, jako byste psali kuchařskou knihu a chtěli jste, aby podle ní uvařil každý.

Každý týden zveřejníme výběr vašich nejlepších příspěvků, přispívat můžete až do 7. srpna do dvanácti hodin. Ze zveřejněných příspěvků 20. srpna vytvoříme fotogalerii, kde si budete moci připomenout jednotlivé příspěvky a čtenáři pak budou mít týden na to, aby v ní hlasovali o pět nejlepších příspěvků, kteří vyhrají cenu (viz box níže).

Všeobecná pravidla čtenářské soutěže najdete zde.