Med nad zlato. Pokud zmizí včely, za čtyři roky odejdou i lidé

Zabzučí mi u ucha a ruka letí automaticky nahoru. Oženu se. „Nikdy se neoháněj!“ napomíná mě zkušený včelař Václav Filip. Omlouvám se. „Neomlouvej se, mně je to jedno, ty dostaneš žihadlo. A pokud máš alergii, nebude to nic moc.“ Alergii snad nemám, ale nechtěl bych to pokoušet. Už vůbec bych nechtěl zabít včelu. Moc dobře vím, že je to jeden z největších zázraků a pracantů přírody, jeden z největších přátel člověka.