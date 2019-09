Českem se v pondělí prožene silný vítr, na horách může mít sílu vichřice

Příčinou silného větru bude rychle postupující tlaková níže směřující nad Pobaltí. Při jejím postupu nad českým územím zesílí západní až jihozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 15 až 25 m/s. Což je zhruba 55 až 90 km/h a řadí se k vichřici.

Ještě silněji bude podle meteorologů foukat na horách, kde se rychlost větru dosáhne až 30 m/s, tedy 110 km/h. Vítr bude slábnout během pondělního večera.

Podle meteorologů může vítr lámat stromy a další lesní porost nebo způsobit menší škody na domech. Pozor by si měli dávat lidé na věci, které může vichřice zvednout do vzduchu jako je menší smetí nebo úlomky větví.

S popadanými větvemi souvisí i možné problémy v dopravě. Zahrádkáři by si měli zajistit skleníky a ČHMÚ doporučuje také zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Turisté by na horách měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.