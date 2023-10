Umlel v Masterchefovi kachnu i s kůží a vložil boží českou chuť do bagety

Kdy vyrazíte do světa, jídlo na ulici vám řekne o gastronomii té které země víc než leckterá restaurace, konstatovali porotci a šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt před další výzvou. A soutěžící měli jasno.

A protože většina z nich street food miluje, na další vaření se těšili. Nadšený byl Kuba, který má dokonce vlastní food track, Petra jako milovnice farmářských trhů i Honza, který má rád přímočarost pouličního jídla – berete si ho do ruky od člověka, který ho uvařil, a koukáte si přitom z očí do očí.

Jen se v tu chvíli museli nejprve postavit čelem k výběru svého soupeře – měli se totiž rozdělit do dvojic, v nichž budou vařit proti sobě. Není divu, že nikdo nechtěl do dvojice s Kubou, protože ho všichni měli za nejsilnějšího. Jen Terka v sobě našla tu odvahu, protože porážka Kuby by jí dodala sílu.

Na pracovních stolech je opět čekaly tajemné bedýnky, pod nimiž se ovšem neskrývaly suroviny, ale kousky jednorázového nádobí. Mistička, tácek, pečicí papír či hůlky rozhodly, jaký streedfood bude ta která dvojice vařit – měli prostě za 75 minut naplnit formu obsahem. Jinak měli volnou ruku. Do práce se pustili s tím, že jeden z nich se po prvním vaření dostane na balkon a postoupí do dalšího kola. Toho druhého bude čekat další vaření.

Kuba s Terezou vyfasovali papírový tácek, Mára s Adamem dřevěné hůlky, Honza s Martinou pečicí papír, Anička s Petrou krabičky ideální na burgery a Lucia s Péťou mističky, takže Péťa hned věděl, že půjde do zelňačky.

Přehlídka street food, že se sliny sbíhaly

Martina připravila do pečicího papíru chlebovou placku s česnekovým máslem, kuřecím masem s ústřicovou omáčkou a majonézou z misa pasty. Honza se předvedl s pouliční verzí legendárního francouzského obráceného koláče tarte tatin s karamelizovanými jablky, plísňovým sýrem a majonézou ze cideru. Oba porotu nadchli vizuálně i chuťově. Na balkon vyběhla Martina.

Petra naplnila svou krabičku hovězím burgerem s modrým sýrem, přidala karamelizovanou cibulku s hlívou ústřičnou, majonézu s worchesterovou omáčkou a vlašskými ořechy a špenátové pesto. Anička připravila tacos s pražmou a salátem z opečené papriky, s rajčaty a limetkou. Dole zůstala a na další vaření se chystala Anička, ale Petra byla z postupu nesvá.

Tereza na svůj tácek připravila tuňákové tacos v bramborovo-špenátové placce ve dvou verzích. První kraloval marinovaný tuňák opečený minutku na pánvi, druhé tuňák s ananasem. I Kuba připravil tacos s bramborovou plackou s majonézou z opečeného choriza a pečených paprik a minutkovou hovězí svíčkovou s omáčkou z chedaru a slaninovo-cibulkovým džemem. Porota si pochutnala a do dalšího kola poslala Terezu, která se mohla radostí zbláznit.

Péťa přinesl porotě v mističce svoji zelňačku, nejoblíbenější polévku Radka Kašpárka. S čabajkou, klobáskou a preclíkem, podle receptu své prababičky. Lucia připravila podle upraveného receptu své maminky chilli con carne s hovězím masem na červeném víně, s opečenou křupavou cizrnou a nakládanou cibulkou a chilli. A vyneslo ji na balkon.

Mára s Adamem měli radost ze své hůlkové asijské výzvy, i když se Mára pustil do sendviče s hovězí svíčkovou, vajíčkem, slaninou a čedarovou omáčkou. Adam připravil kuřecí satay s masem marinovaným v ochuceném jogurtu, jako přílohu zvolil arašídovou rýži. Oba ale od poroty dostali vyčiněno, že se ani jedno jídlo moc nepovedlo a mohou být rádi, že vařili zrovna proti sobě. Na balkon poslali rozpačitého Máru, vzhledem k tragickému výkonu.

Aby se všichni vzápětí dozvěděli, že ti, co postoupili na balkon po první výzvě, mohou jásat jen napůl. Nebyli to totiž vítězové street foodové výzvy a přišli o boj o nejlepší bagetu. V tom mohli zabojovat jen ti, co zůstali dole v zástěrách.

Měli jasno, že jejich bageta se může prodávat v síti bageterie po celé České republice, podpořena bilboardy s jejich tváří. Když vyhrají. A protože česká firma chce oslavit výročí svého vzniku oslavou české kuchyně, mělo se pět soutěžících inspirovat právě jejími klenoty: třeba sekanou, znojemskou pečení, bramboráky, koprovkou nebo třeba svíčkovou.

„Nechceme, abyste svíčkovou narvali do bagety, chceme, abyste se tím jídlem pouze inspirovali,“ upřesnil ještě Přemek Forejt. Na přípravu ovšem měli jen hodinu. Honza popadl uzené koleno a vrazil ho do cideru s kořením, Kuba se inspiroval kachnou se zelím a knedlíkem a karamelizovanou cibulkou a nechal si poradit, aby přidal kyselou švestkovou majonézu s petrželovými lístky.

Adam podle poroty poprvé poslouchal sám sebe – a ne rady z balkonu – pustil se do trhaného vepřového s vlašskými ořechy a marinovanými jablky. Anička připravovala bagetu s glazovaným bůčkem, křenovou omáčkou z pečených jablek a karamelizovanou cibulkou s pivem. A Péťa se vrhl na sekanou, protože kdo by nemiloval sekanou v housce – k tomu naložil okurku do kopru a přidal i v bagetách oblíbený sýr, a to přímo do sekané.

„Kubo, to myslíte vážně? Takhle upravit kachnu? Vzít kachní prso a pomlít ho?“ zeptal se po ochutnání bagety inspirované klasickou českou kachnou se zelím Radek Kašpárek. Kubu trochu zaskočil, bránil se, že tam pomlel prso i stehno, a obojí s kůží, a že je to krásně šťavnaté a je s tím spokojený. „Moc se to nedělá, ale ve vašem podání to chutná skvěle. Udělal jste skvělou věc,“ smekl Kašpárek. „Kousnu do toho a cítím konfitovanou kachnu se zelím, takže mi to připomíná to jídlo, kterým jste se inspiroval, a to je pro mě hodně zásadní,“ přidal se Honza Punčochář.

„Jsem rád, že jsem se rozhodl udělat mletou kachnu, což je absolutní blbost,“ smál se Kuba. A to nevěděl, že s ní převálcuje i skvělou bagetu od Honzy, s uzeným kolenem taženým v cideru, která musela také chutnat skvostně.

11. října 2023

V minulém díle Kuba porotu oslnil skvěle připraveným husím stehnem, teď mu štěstí a radost přinesla kachnička. A vynesla ho na plakáty a pulty celorepublikové sítě české Bageterie Boulevard, která právě slaví dvacet let od svého založení.