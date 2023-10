Finalisty Masterchefa si vychutnal národní tým kuchařů a cukrářů

Týmovou výzvou byla pro dva šestičlenné týmy finalistů soutěže Masterchef Česko 2023 zjednodušená verze jednoho z úkolů kuchařské olympiády. A ani upravená pravidla nebyla zdaleka jednoduchá – seznámit se s nimi můžete v úvodním videu. Kromě jiného měly oba týmy na přípravu tří chodů 120 minut a čas servírování jednotlivých chodů byl nekompromisně daný.

První chod musel jako předkrm obsahovat rybu, mořské plody a polovina celého pokrmu měla být teplá. Základem hlavního chodu muselo být telecí maso a dezert měl obsahovat ovoce. Od každého chodu mělo být 13 porcí.

Komisaři po celou dobu vaření v podstatě stáli soutěžícím za zády a koukali jim pod ruce. Zajímaly je nejen postupy přípravy a vaření pokrmů či pořádek na stole, hodnotili i šetrný nákup surovin – tedy zda po vaření zůstaly zbytky, a v jakém stavu. A samozřejmě hodnotili i prezentaci a servis, ale především chuť – tam se dalo získat nejvíc bodů.

Od počátku měl k výhře zřejmě lépe našlápnuto tým šedých, kteří se prý už dopředu domluvili, že až bude nějaká týmová výzva, chtějí vařit spolu. Tereza se rovnou sebevědomě označila jako šéfka, tedy kapitánka týmu, kde vařila také Anička, Petr, Kuba, Lucia a Žaneta. Vše jim šlapalo jako hodinky.

V druhém týmu Joy nesouhlasila s vybraným menu, ale nikdo ji neposlouchal. „Štve mě, že jsem nemohla říct svůj názor. Od toho jsme tým. Já nechci nic vařit. Martina je kapitánka, to je její role. Nechám ji to trochu prožít,“ stěžovala si. Martina kontrovala: „Když jsem se dozvěděla o týmových úkolech, tak jsem si říkala, že hlavně ať nejsem s Joy, je hrozná plašanka. Kdybych si mohla vybrat tým, tak si vyberu úplně jiný.“

Zbývajících šest soutěžících mělo tedy zřejmě od počátku pocit, že si tak nějak zbyli – a i když Martina přijala kapitánskou zástěru, dávala nevybíravě najevo, že ona by si do týmu nevybrala Joy. Proto se temperamentní kuchařka s africkými kořeny vůbec necítila jako člen týmu, což byla od Martiny obrovská chyba. Joy jí dala pocítit, jak špatně se pracuje s demotivovaným kuchařem.

Vítězné menu týmu šedých pod vedením kapitánky Terezy

Přestože se tedy růžový tým Martiny u předkrmu blýskl skvělou bujabézou, které zválcovala špatně namarinovaného (a zmasakrovaného) lososa šedých, u hlavního chodu a dezertu už jim Tereza se svým dobře vedeným týmem nedala šanci. A všech šest kuchařů v šedých zástěrách zamířilo na balkon.

Odpovědnost jde vždy za kapitánem?

Ač by kapitán neměl potápějící se loď opouštět, Martina to viděla jinak. A když měla rozhodnout, která čtveřice z jejího týmu si zaslouží balkon, vybrala sebe, Adama, Máru a Honzu, Aby si zachránila krk – na Petře a Joy zůstalo, která z nich si vytáhne černého Petra a soutěž opustí. Porotce to překvapilo, sami by to prý nikdy neudělali, ale Martina si stála za svým a vystoupala na balkon.

O dalším osudu Petry a Joy rozhodly suroviny, které zbyly po předchozím týmovém vaření. A ačkoliv vypadalo chytře, když Joy popadla zbytek lososa z vaření vítězného týmu, nakonec ji svým výkonem převálcovala Petra, která sáhla po zdánlivě nezajímavém celeru.

Steak ze zauzeného celeru od Petry Losos od Joy porotu nepřesvědčil.

Petra totiž z celerové bulvy připravila zauzený steak, z natě pesto, křenovou omáčku a k tomu vajíčko. Podle poroty to zatím bylo její nejlepší jídlo v soutěži. Joy připravila podle poroty jídlo přece jen o něco horší. Lososa na pánvi s chřestem, pomerančem a fenyklem. A zamířila domů. Ke svému malému synovi, což je prý pro ni víc než jakákoliv výhra. A bude se dál učit.