V Masterchefovi vařili přes noc. Rendang s receptem, husí stehno i frgál

Časový prostor na nějaké dlouho tažené vývary, pomalé pečení či konfitování adepti na titul Masterchefa nikdy neměli. Až letošnímu ročníku se to poštěstilo a nutno říct, že i porota si to bezpochyby tak užila, že by i leckterý divák určitě docela rád ochutnal. Proto jeden skvělý pomalý recept najdete níže.

Dlouho se dá nejen péct, ale i pomalu vařit, marinovat, nakládat, fermentovat, sušit nebo zadělat těsto a nechat ho přes noc vykynout. Soutěžící se mohli předvést, v čem jsou silní. Nebo také mohli odhalit své slabosti. Například Adam stál před takovým vařením poprvé a docela znejistěl, ale nakonec se pustil do fúze vietnamské polévky pho a japonského ramenu.

Terka si na pracovní stůl dotáhla celou krůtu, aby mohla připravit konfitované stehno, Anička opět sáhla po svém oblíbeném vepřovém a ze spižírny si přinesla pořádný kus plecka. Na trhané vepřové s domácími bulkami. Maso rovnou naporcovala i pro Luciu, na niž už by jiný kus vepřového nezbyl.

„V této výzvě budeme mít nulovou toleranci k vašim chybám. Na výsledku musí být znát, že se jídlo dělalo přes noc,“ varoval šéfkuchař a porotce Jan Punčochář. „Pokud si někdo nakrájí zeleninu a zítra ji orestuje s masem, tak nepochopil zadání a rovnou maže do eliminační výzvy, aniž bychom jeho jídlo ochutnali,“ dodal jeho kolega Přemek Forejt, aby nikoho nenechal na pochybách, že jídlo musí být prostě dokonalé. Oba dva, stejně jako Radek Kašpárek ale neskrývali, že tohle je vaření, které i je fakt baví.

Soutěžící tentokrát dostali hodinu a půl na přípravu, poté nechali své jídlo pracovat v kuchyni Masterchefa přes noc, další den měli hodinu na jeho dokončení. Pokud měli uvařit dobře, bylo nutné čas daný na přípravu i dokončení maximálně využít, což řada z nich opravdu udělala.

Kuchyně musela být nabitá úžasnou vůní

Druhý den měli hodinku na dokončení pokrmu, takže se zase museli docela otáčet – třeba Petru čekalo pečení koláče, čas počítala na minuty. Sice také miluje pomalu tažená masa, ale nakonec se rozhodla vzdát hold své mamince, která se její účasti v soutěži nedočkala. A protože spolu naposledy pekly valašské frgály, pustila se do těchto specifických kynutých koláčů se spoustou náplně. Bohužel si zapomněla vzít ze spižírny tvaroh, nicméně na radu Radka Kašpárka si ho prostě vyrobila sama – s pomocí vinného octa vysrážela mléko, rozmixovala a přes noc nechala vykapat. Vyplatilo se, svými frgály porotu nadchla, takže ji vystřelily do finálové desítky.

Konfitované husí stehno s karlovarským knedlíkem a dvěma verzemi zelí od Kuby, který si tímto majstrštykem rovnou vysloužil místo v TOP 10.

Ale nepředbíhejme, jako první nesl Kuba porotě ochutnat své vymazlené konfitované husí stehno s karlovarským knedlíkem, dvěma druhy zelí a smaženou vídeňskou cibulkou. Hned bylo jasné, že se trefil do jejich chutí. A ne málo. „Na tohle jídlo já nikdy nezapomenu. Je to vyváženě kyselý, je to vyváženě sladký, nic bych neudělal jinak,“ rozplýval se Radek Kašpárek (viz úvodní video) a rovnou ho poslal na balkon.

Anička bohužel spálila houstičky, na které se porotci k trhanému masu z vepřové plece – trochu na asijský způsob – opravdu těšili. A to k tomu ještě udělala vepřové koleno (ale málo osolila), salát z červeného zelí a mrkve, nakládanou červenou cibuli a jablkovou majonézu. Ovšem příloha chyběla.

Martina pro změnu sice nejprve nepoznala hovězí krk, ale nakonec by podle Kašpárka za svůj roastbeef s bramborovými lokši, silnou pikantní omáčkou a salátem brala zlato na streetfoodovém festivalu. „Takhle dobrý jídlo jsem dlouho nejedl, mazejte nahoru,“ poslal ji Punčochář rovnou do TOP 10.

Silné pho-ramen z hovězí oháňky podle Adama, které ho poslalo na balkon. Marinovaný bůček s kaší a karamelizovanou slaninou podle Máry. Petřin milovaný frgál, jak se ho naučila od maminky. Také ji poslal do dalšího kola.

Porta si užila i konfitovanou krůtu s červeným zelím a lokšemi od Terky či marinovaný bůček s bramborovou kaší a karamelizovanou slaninou od Máry. Adam je příjemně překvapil svým silným vývarem z oháňky, skvěle dochuceným jako vietnamsko-japonská fúze, takže ho za ni nakonec Přemek Forejt také poslal na balkon. A hovězí rendang od Honzy? Jeho 12 hodin pomalu tažená roštěná se spoustou koření (viz kompletní recept níže) posadila porotu doslova na zadek. „Je to zatraceně dobrý, překvapila mě ta chuť,“ chválil ho Kašpárek s tím, že chuť evidentně má, ale potřebuje na pořádné jídlo dost času. A v dalším kole ho hned chtěli vidět všichni tři porotci.

Lucia už se se svým vepřovým pleckem na balkon nedostala, pochválili jí pouze pyré, maso bylo suché a přesolené. Zato božský frgál od Petry si posléze porotci opravdu užili a Radek Kašpárek jeho dokonalost okomentoval se slzou v oku, byl naměkko z Petřiny vzpomínky na maminku. A po zásluze ji poslal do dalšího kola soutěže.

Recept na rendang z hovězího masa podle Honzy Albrechta Ingredience na pastu: 3 cm zázvoru (nastrouhaného), 2 stonky citrónové trávy (nakrájené na menší kousky), 2 lžičky římského kmínu, 1 lžička mletého badyánu, 2 lžičky mletého koriandru,1 lžička kurkumy,1 až 4 sušené čili papričky zbavené zrníček a stonku, 2 červené cibule pokrájené na větší kusy, 5 nasekaných stroužků česneku a 2 cm kořene galangal (podobný zázvoru), pokud máte.

Ingredience na omáčku: 3 lžíce rostlinného oleje nebo extra panenského olivového oleje, 1,5 kg hovězího masa, nakrájeného na kostky (krk, kližka), 100 g strouhaného kokosu, 800 ml kokosového mléka, 2 lžíce tmavé sójové omáčky nebo sůl, 2 až 4 lžíce třtinového cukru, 2 lžíce silné sójové omáčky, 2 až 4 limetkové listy, 1 kus skořice a sůl. A jak na přípravu skvělého rendangu? Postup: Pastu připravíte tak, že chilli papričky zalijete troškou vařící vody, přidáte zbývající ingredience a vše rozmixujete na jemnou pastu. Maso nakrájejte na kostky a strouhaný kokos orestujte na suché pánvi dozlatova. A jde se na věc. Ve velkém hrnci rozpalte olej a orestujte maso dozlatova, maso vyjměte a dejte stranou. V hrnci orestujte kořenící pastu, dokud se nerozvoní a neodpaří se tekutina, vraťte maso do hrnce a přidejte kokosové mléko, cukr, sójovou omáčku, orestovaný kokos, skořici a limetové listy. Přiveďte k varu, poté snižte teplotu, zakryjte pokličkou a vložte do trouby na 80 stupňů cca na 8 až 9 hodin, tedy ideálně na noc, dokud se maso nerozpadá.Omáčku pak ještě můžete dle potřeby redukovat na plotně. podle chuti dosolte nebo doslaďte. Rendang můžete podávat s rýží, jako skvělý osvěžující prvek můžete přidat lehký „minisalátek“, kde nebude chybět koriandr, jarní cibulka, šťáva z limetky a optimálně ani chilli.

Vyřazovací výzva byla osudnou pro Žanetu

Na balkon se se svým dlouho vymazlovaným jídlem nedostali čtyři soutěžící: Anička, Žaneta, Lucia a Péťa. Jak porota avizovala předem, chyby neodpouštěla. A vedle šoku z nepostupu si tito čtyři užili další – dozvěděli se pouze, že na přípravu pokrmu, který rozhodne o jejich bytí a nebytí v soutěži, mají pouze 15 minut a malou spižírnu. „Musíte perfektně promyslet každý krok,“ radil Jan Punčochář, jak i pod tlakem vařit na jistotu.

Anička s Lucií sáhly po úplně stejných ingrediencích, což bylo docela riskantní, ale stalo se – obě připravovaly carpaccio a smrže. Žaneta se odvážně pustila do hummusu, i když to podle poroty nemohla stihnout, Petr se chytře pustil do sezonních kačenek a chřestu a zvládl to skvěle. Ani ostatní se za svůj výkon nemuseli stydět, ovšem jeden musel z kola ven (všechna jídla najdete ve fotogalerii). Drobné chyby rozhodly o tom, že domů nakonec zamířila Žaneta.