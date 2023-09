S noblesou vyřízla líčka z vepřové hlavy a uhranula porotu Masterchefa

Venkovní výzva, kterou diváci Novy sledovali minulý týden, rozhodla o tom, kdo ze 14 finalistů čtvrtý soutěžní večer stráví na balkoně a nemusí se tedy obávat případného vyřazení. A vítězství patřilo růžovému týmu vedenému Joy.

Sedmičlenný tým s kapitánem Štefanem v čele naopak musel obléknout černé zástěry a snažit se díky svému kuchařskému umu co nejdříve probojovat na balkon k ostatním. I když jinak si mezi sebou kuchaři pomáhají, tak tady byl každý sám za sebe – pro jednoho to totiž bylo jeho poslední vaření v soutěži.

Že budou potřeba ostré lokty, to porota ve složení Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt avizovala předem. A věděla proč. Před soutěžící v černých zástěrách totiž tentokrát postavili stůl se stovkou nejrůznějších surovin, všechny přitom byly zastoupeny jen jedním kusem.

V první výzvě měl každý ze sedmi kuchařů ukořistit sedm komponentů a připravit ze všech sedmi vybraných surovin lahodné jídlo. Nezdá se to možná těžké, ale i když si soutěžící dopředu vyhlíželi, z čeho by rádi vařili, nemohli dopředu tušit, jestli někdo nebude mít ostřejší lokty a vybranou surovinu mu nevyfoukne před nosem. Roli hrála i nervozita a obavy z vypadnutí.

Jasné bylo, že po první výzvě na balkon postoupí jen dva a zbývajících pět bude o své místo v soutěži bojovat dál. Jako první přesvědčil porotu o genialitě svého pokrmu Adam, který připravil skvělé kari, jehož základem byla dýně hokkaido. Zdeňka vynesla nahoru kachní prsa s vývarem a ragú se sušenou meruňkou a rybízem, což byla podle poroty chuťově výjimečná kombinace.

Nejlepší jídlo první výzvy, dýňové kari od Adama, které ho posunulo do dalšího kola. Kachní prsa od Zdeňka, která jej díky výjimečné kombinaci chutí poslala na balkon.

Další úkol byl zase o něco těžší, zbývající pětice si musela vybrat pět potravin, ze kterých připravovala další chod. Petr poprvé v životě dělal foie gras a připravil je tak skvěle, díky tomu že poslouchal rady poroty, že ho po druhé výzvě na balkon pokrm dostal. Stejně jako skvěle připravený humr Žanetu.

Foie gras s karamelizovanou hruškou porotu potěšilo a přesvědčilo. Humr na másle s chřestem a omáčkou od Žanety také znamenal postup.

Poslední výzva byla určena už jen třem soutěžícím. Stačilo, aby si ze surovin zbývajících na stole před nimi vybrali jen jednu. Terka zvolila králíka s ledvinkami, Štefan kuřecí srdíčka a Anička odvážně popadla prasečí hlavu a odnesla si ji na své pracovní místo. Popadla nůž a zkušeně se do ní pustila.

Porotu to naprosto uhranulo, není divu, bylo vidět, že vepřovou hlavu si Anička určitě nevzala do parády poprvé. Zkušeně vyřízla vepřová líčka – jak ji to naučili děda a táta – a pustila se do jejich přípravy. S křenem také počítala, takže porotcům se už v tu chvíli nepochybně sbíhaly sliny. Podobně jako na králičí ledvinky, které spolu s králičím masem připravovala Tereza.

Zleva kuřecí srdíčka od Štefana, vepřová líčka od Aničky a králík od Terezy.

Nakonec je příjemně překvapil i Štefan, s kuřecími srdíčky se porval skvěle. Už to ale nestačilo, skóre posledního soutěžního večera už tím nezvrátil a musel soutěž opustit. Ve finálové třináctce pro něj místo nezbylo.