Kambala s krvavým jelitem Kašpárka nadchla. Masterchef má tři finalisty

Semifinálovou čtveřici tvořila po lekci v pražské restauraci Eska trojice kluků a potetovaná holčina, která klame tělem. Terka se tváří drsně, ale je to ženská se vším všudy, a opovažte se ji nadzvednout, jako se to podařilo právě v semifinále. Nicméně nepředbíhejme. Semifinálový boj měl tři kola, z každého měl vzejít jeden vítěz pro finále.

Bylo jasné, že kdo nepřesvědčí ani v jednom kole porotu, že si finále zaslouží, jede domů. „V tomto kole není prostor na chyby,“ upozornil soutěžící z řad amatérských kuchařů porotce Honza Punčochář.

Semifinalisté Tereza, Honza, Kuba a Péťa stáli hned s prvním úkolem před dalším rozhodnutím – vyberou si před sebou na stole nebeskou bedýnku, nebo pekelnou? „V nebeské bedýnce čekají božské suroviny, se kterými je radost pracovat. Ale nebe bude vaším limitem, a tím bude i čas, protože na vaření s těmito surovinami budete mít 45 minut,“ uvedl první výzvu porotce Přemek Forejt. Nebeská tedy měla být tak trochu na jistotu díky skvělým surovinám.

Pod pekelnou bedýnkou se schovávala věž z makronek, recept a čas 120 minut, které Péťa, Kuba a Terka na upečení, přípravu krému a sestavení makronkové věže dostali.

Pekelná obsahovala opravdu náročný úkol. „Anebo uzavřete smlouvu s ďáblem, a vyberete si pekelnou bedýnku. Čas opravdu řešit nemusíte, protože budete mít 120 minut, a navíc přesný recept na jídlo, které po vás budeme chtít. Jak to u smlouvy s ďáblem chodí, bude to něco za něco. Pekelná bedýnka obsahuje technicky náročný recept. Ale když se vám to podaří, místo na balkon máte téměř jasné,“ lákal soutěžící Honza Punčochář.

Všichni tak trochu tušili, že v případě pekelné bedýnky půjde o ne zrovna oblíbené pečení. Přesto si ho vybrali rovnou tři soutěžící. Honza si jako jediný vybral nebe, takže foie gras, lanýže, hovězí roštěnec, chřest, kaviár, prostě božské suroviny. Tři pekelníci měli pod bedýnkou nelehký úkol, makronky.

Zvládnete pečení makronek? Vyzkoušejte si to podle osvědčeného receptu cukrářky Ivety Fabešové a napečte si je na Vánoce.

8. prosince 2011

Nicméně ani peklo, ani nebe neposunulo žádného ze soutěžících do bezpečí balkonu a pokračovat museli všichni do další výzvy.

Druhá výzva pro kompletní finálovou čtveřici

Druhá výzva bude znamenat rozhodnutí mezi bílou spižírnou s tzv. dobrými týmovými hráči a černou spižírnou plnou surovin s extrémně výraznými a zemitými chutěmi. Vyšlo to půl na půl: Terka s Kubou si vybrali z bílé spižírny, Péťa s Honzou z černé.

Druhá výzva – s bílou a černou spižírnou – vynesla do finále Honzu s Kubou

Přestože šlo o účast ve finále, amatérští kuchaři se nebáli experimentovat. Péťa se poprvé v životě vrhl do přípravy steaku, Terka do plněných těstovin a Honza do kombinace surovin, která mu mohla zlomit vaz: vybral si mj. bílou rybu, krvavé jelito a černý kořen. Jen Kuba tak šel do jistoty a sáhl po svém oblíbeném vepřovém mase.

Honzova kambala (kterou skvěle vyfiletoval) s krvavým jelitem, černým kořenem a omáčkou z červeného vína. Honza za ni získal jako první jistou účast ve finále.

Risk se Honzovi vrchovatě vyplatil, podívejte se na úvodní video, jak originální kombinace surovin a chutí příjemně překvapila Radka Kašpárka. Natolik, že Honzovo jídlo pasoval do pozice toho nejlepšího, co v této řadě Masterchefa zatím s Janem Punčochářem a Přemkem Forejtem ochutnali. A přiznal, že ačkoliv v kuchyni sám velmi rád experimentuje, samotného by ho taková kombinace ani ve snu nenapadla. První místo ve finále tak za svou odvahu a drzost po zásluze získal právě Honza.

Ani Kuba porotce svým jídlem nezklamal, tedy až na drobný detail – přidal na talíř i omáčku, která byla hořká. Kdyby ji nenaservíroval, nemělo by jeho jídlo asi chybu. Přesto se stal druhým finalistou a Terku s Péťou čekalo třetí vaření.

Terka i Péťa připravovali jídlo z chleba, zvítězilo Terčino chlebové velouté.

Jejich úkol byl jasný – i když zase se museli nejprve rozhodnout: vyberou si gloš reprezentující bohatství, nebo chudobu? Přitom si nemohli vybrat stejný a Péťa kavalírsky dal vybrat Terce jako první. Oba však pod svými gloši našli stejný pecen chleba, který se měl stát hlavní ingrediencí jejich pokrmu. Měli radost, protože startovní čáru dostali stejnou, teď už to bylo jen na nich.

Porota sice během vaření trochu rozhodila Terezu, když se zeptala Honzy a Kuby na balkoně, koho by chtěli k sobě do finále, a oba shodně uvedli Péťu. Terezu to nejdřív rozbrečelo, bylo jí to líto, protože se během soutěže snažila každému radit a pomáhat. Ale nakonec asi také správně nastartovalo. Protože proč ji tam nechtějí – protože se jí bojí? Tak to mají mít.

A Tereza svým chlebovým velouté opravdu porotu přesvědčila, že poslední místo ve finále jí patří. Právem, přece jen i těžkou makronkovou výzvu zvládla lépe než Péťa, který zamířil domů těsně před branami finále.