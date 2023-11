Pro dva a půl milionu taktizovali. Rozhodl Wellington, skončil zmatkař Adam

Díl plný taktizování otestoval nervy poslední sedmičky finalistů soutěže amatérských kuchařů Masterchef Česko. Nejprve na ně pod tajemnými bedýnkami nečekaly suroviny, ale fotografie jednoho ze soupeřů. Vybranému měli při nákupu v supermarketu vybrat minimálně tři a maximálně osm surovin, z nichž bude muset uvařit.

Někdo se snažili vybrat to, k čemu má jejich protivník blízko, a někdo se naopak snažil vybrat takové suroviny, z nichž vybraný soupeř podle jejich odhadu nemá šanci uvařit dobře. Výhra dva a půl milionu je pro ně prostě příliš lákavá. Za největšího taktika byla vyhlášena Terka, která masožroutovi Kubovi – jehož považuje za svého velkého protivníka – vybrala suroviny na dezert. Nicméně ty vybral třeba i Kuba pro Péťu, protože ten rád peče.

Ovšem Terka sama není zrovna pekařka/cukrářka, takže když se ukázalo, že každý bude sám za sebe vařit z toho, co vybral svému soupeři, nebylo jí zrovna do zpěvu. A nebyla sama. Třeba Lucia vybrala Adamovi svíčkovou, protože on zrovna na klasiku moc není. A svůj fórek s nákupem kuřete, broskví a eidamu si musel Honza také vychutnat sám, na vlastní kůži. I Adam si koneckonců trochu naběhl při přípravě kachny, kterou sám koupil.

Při hodnocení pokrmů, které ze svých vlastních nákupů soutěžící připravili, se všichni zapotili znovu, protože porota si rozhodně servítky nebrala. Téměř na žádném jídle nenechala nit suchou a soutěžící vypadali jako spráskaní psi. Až Kuba se dočkal za svůj dezert hodnocení, které ho poslalo rovnou na balkon.

Všechno to zřejmě mělo svůj účel. Zjistit, jak kdo zvládne stupňovaný stres, změny situací či jak si poradí s neoblíbenými surovinami či neúspěchem během vaření. Nakonec tedy nečekaně vyběhl do bezpečí balkonu po prvním vaření i Péťa, jehož pokrm porota odmítla po ochutnání vůbec hodnotit. Přitom jeho jahodový dezert Radek Kašpárek s kolegy Janem Punčochářem a Přemkem Forejtem spořádali do posledního drobečku. Ocenili, že to nevzdal ani když zkazil knedlíky a svůj jahodový dezert dovedl k dokonalosti.

Aukce bedýnek se surovinami a boj s časem

Zbývajících pět finalistů, kteří při prvním vaření nasekali chyby, muselo naskočit do černých zástěr a čekala je další dávka stresu. Ve vyřazovací výzvě si totiž pro ně porotci připravili aukci ingrediencí. Od 90 minut základního času na vaření se za každý příhoz odečítalo 5 minut. Soutěžící tedy museli hodně přemýšlet, zda se jim vydražená bedýnka ještě vůbec vyplatí. Současně porotci varovali, že každá další bedýnka na tom bude s obsahem hůř.

Na balkon se po prvním vaření dostal jen Kuba a nakonec i Péťa, v červeném svetru. Za skvělý jahodový dezert. Do vyřazovacího kola tak šla (zleva): Lucia, Petra, Honza, Terka a Adam.

První byla skvostná – obsahovala mj. ropušnici, langustýnky, křepelčí vajíčka, gorgonzolu, krásný chřest a další lahůdky – a po aukční bitvě s Petrou a Adamem ji vydražil Honza. Na vaření mu zůstalo 55 minut.

Suroviny pod druhou bedýnkou už byly trochu svazující: uzené vepřové koleno, kysané zelí, hlíva ústřičná či křen. Nečekaně šla do boje o něj Petra, bývalá modelka, která koleno nikdy nedělala, ale zaujal ji černý česnek. Adam to po několika příhozech vzdal a Petře zůstalo na přípravu také 55 minut.

Do aukce sladké bedýnky se surovinami na pečení, čokoládou a krásným čerstvým ovocem se vrhla Lucia, která zatím vyčkávala. Terka ani Adam zájem neměli, takže ji mladičká Slovenka získala spolu s 85 minutami. Čtvrtá bedýnka byla vegetariánská a Adam zaplesal. Tofu, kedlubna, chřest, cherry rajčátka, červená čočka. Chtěl ji a dostal ji. Spolu s 85 minutami na vaření.

Terku totiž sice příhoz lákal, ale taktizovala. Jako hráč čekala, jestli poslední bedýnka náhodou neskrývá přímý postup na balkon. Což se jí vymstilo. Čekala tam na ni svíčková Wellington, před níž krotnou i profíci. A vyměřený čas 75 minut. Jak o nervy toto rozhodnutí pro Terku ve finále bylo, se podívejte na úvodní video. Věděla, že správnost jejího počínání pozná porota až na řezu.

Ale ani Adam to neměl snadné, protože přemíra času mu spíš ublížila. Sekal chybu za chybou, jeho vaření ovládl chaos, ani rady z balkonu nepomáhaly.

Lucia byla spokojená, ba nadšená, a svůj dezert s lesním ovocem s marinovanými jahodami a ořechy v karamelu nesla porotě s hrdostí. I Honza byl spokojený a věřil si, že napraví svou reputaci po kuřeti s broskví. Petra se přípravy uzeného vepřového kolene také zhostila se ctí, takže jí spadl kámen ze srdce. A protože Adam svým čočkovým dahlem porotu nepřesvědčil, mohli první tři finalisté z vyřazovací výzvy rovnou postoupit na balkon.

Vlevo nepovedený dahl od Adama, vpravo povedená svíčková od Terky. To rozhodlo.

Adam naopak musel spolu s Terkou vyčkat, jak dopadne její svíčková Wellington. Když ji porota rozkrojila, bylo jasné, že se Terce opravdu povedla. K její radosti a smůle Adama, který ze soutěže vypadl. Zbývající šestice jeho odchod málem oplakala, nicméně Adama to nepochybně nezlomí. Dál si bude vařit po svém, s láskou a radostí, podobně jako jeho sestra Kamu.

„Dnes zjistíme, co jste ochotni pro titul MasterChef udělat. Čekají vás dvě výzvy, nebudou jednoduché a otestují vaše umění taktizovat,“ uvedl na počátku dílu plného taktizování Honza Punčochář. A povedlo se. S blížícím se finále soutěž prostě přitvrzuje. Poslední šestka s tím musí počítat.