Nakrmil porotu dršťkami a vystřelil je do nebe. Naučil se v soutěži vařit

Naleznout nejen nejrůznější chuťové tóny, ale i krásu v takové kuchyňské surovině, jakou je třeba celer, to už chce trochu umu. Na talíři s celerovým carpacciem ho posledním šesti amatérským kuchařům, z nichž polovina míří do finále, předvedl šéfkuchař a jeden z porotců soutěže Přemek Forejt.

„Některé suroviny nevypadají na první pohled úplně vábně a my se často necháme odradit tím prvním dojmem a nikdy tak nezjistíme, jak jsou vynikající,“ sdělil jim Forejt s celerovou bulvou v ruce. Jasná veganská výzva.

Na soutěžící už pak čekala spižírna, kde to lákavě hrálo barvami nejrůznější čerstvé zeleniny i bylinek. „Viděl jsem tam spoustu krásný zeleniny. To je neskutečný, jak je ta příroda nápaditá a co dokáže vytvořit,“ byl nadšený třeba Honza. Takový Kuba už jeho nadšení sdílel méně, chybělo mu maso, tak se pustil aspoň do mrkvového tataráku s šalotkou a ředkvičkami. Nicméně porotu dokázal vytočit už během jeho přípravy.

Finalista Jakub umí skvěle připravovat maso a není divu, že veganská výzva mu zrovna nesedla. Na tatarák z mrkve porotu nenalákal.

Ze zeleniny se přitom dají připravit lákavá a chutná jídla a Terce s Honzou se to podařilo skvěle, podívejte se do fotogalerie. Oba porotu nadchli. Na balkon nakonec vyběhla Terka a Honza i přes skvělý veganský pokrm se musel s ostatními převléct do černé zástěry a připravit se na další vaření.

Terka připravila lákavou barevnou zeleninovou zahrádku – květákové pyré s blanšírovanou divokou brokolicí a vinnou zálivkou s lanýžovým olejem. Honza fondán z kedlubny s omáčkou z čerstvého droždí a drožďovou pomazánkou. Lucia vsadila na květák připravený jako steak, k tomu jako přílohu přidala pyré. Petra měla skvělý nápad a na jeden talíř upravila hned několik druhů rajčat. Bohužel to přehnala s cukrem a chuti tak chyběla pikantnost. Péťa připravil tři druhy chřestu s bramborem, houbovou směsí a praženými mandlemi.

Bez masa se dá dobře připravit i česká klasika, předvedli veganské vepřo knedlo v loňském ročníku soutěže Masterchef Česko.

5. října 2022

Výzva v černých zástěrách byla drsnější

Když před druhou výzvou porota odešla do spižírny a vzala s sebou Terku, bylo jasné, že se na zbylých pět soutěžících ve vyřazovací výzvě něco chystá. Stůl s vnitřnostmi a kusy zvířat dal hned tušit, že na řadě je obvyklé a asi ne příliš oblíbené vaření ze surovin, kterým se spíš vyhýbáme. Ale když už člověk to které zvíře usmrtí, měl by ho využít beze zbytku. Na Terce bylo, komu který kus masa nebo vnitřností přidělí.

Petře vybrala telecí ledvinku, Lucii telecí hlavu, protože věřila, že jazyk či líčka připraví bez problémů. U Péti věděla, že nemá rád vnitřnosti, tak mu vybrala celé jehňátko. Honzovi přiřadila dršťky, protože jí přijdou zvládnutelné, a Kubovi kůzlečí pajšl, protože z masa zvládne zpracovat úplně všechno. Porotci jejím výběrem byli nadšení, někteří soutěžící ovšem již méně. Takový Péťa vypadal, že to snad radši vzdá, když celé jehně táhl ze spižírny.

Nicméně nakonec se všech pět soutěžících s přiřazenými surovinami popasovalo během devadesáti minut poměrně slušně a většinou porotu příjemně překvapili. I tím, jak dokázali využít povinně zařazený čerstvý kampotský pepř.

Kuba připravil kůzlečí srdíčko, brzlík a plíčky s bílým pepřem a crumblem z čabajky a řapíkatého celeru, jako přílohu zvolil karlovarský knedlík. A u poroty jednoznačně zabodoval – mrkvový tatarák byl zapomenut – protože je upravil skvěle. Ani Radek Kašpárek by se ho prý nestyděl servírovat.

Honza nadchnul porotu v tomto kole už podruhé, takže ho jeho vymazlené dršťky vynesly okamžitě na balkon. Uvařil je v bylinkovém vývaru s fermentovaným pepřem, k tomu připravil koprovou omáčku s houbami. Takové nadšení jako u Radka Kašpárka i ostatních porotců asi taková surovina, jako jsou dršťky, vzbudí u strávníků málokdy. Honza to dokázal – měl skvělý nápad. Podívejte se na úvodní video. Zřejmě se v této soutěži opravdu naučil vařit.

Lucia k telecímu jazyku a líčku použila černý kampotský pepř, bílý přidala do zeleninového ragú. Bohužel i zeleninovou šťávu zjemnila smetanou a přidala příliš kaše. Nicméně byla spokojená, že výzvu zvládla. Péťa připravil jehněčí krk na kořenové zelenině s červeným vínem a fermentovaným pepřem, česnekem a rozmarýnem. Upravil ho skvěle, jeho omáčka prý byla famózní.

Petra svůj pokrm nesla ochutnat poslední a porotce ještě před hodnocením dojala svým poděkováním za to, co všechno se už díky nim stihli v soutěži naučit. Své telecí ledvinky s černým kampotským pepřem a zadělávanou kapustou a čabajkou také zvládla skvěle, jen kapusta byla nahořklá.

Pod balkonem tak nakonec zůstala právě Petra a Lucia. Bylo jasné, že rozhodnou drobnosti, nicméně někdo soutěž opustit musel, do dalšího kola mohla postoupit už jen jedna z těchto dvou finalistek. A byla to Petra.

Porotci Masterchefa moc dobře vědí, že připravovat vnitřnosti tak, aby strávník oblízl všech deset – to vůbec není snadné.

27. září 2022

Koneckonců sami připravovali jak dršťky, tak plíčky nejen v loňském Souboji na talíři. Pajšl prostě není pro každého.