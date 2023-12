V Masterchefovi zbývá jen čtveřice, kluk z Ostravy vybojoval stáž Praze

Finálová pětka vygenerovaná v předchozím kole se v další výzvě postavila do reálné profesionální kuchyně. A ne jen tak ledajaké, vzali je do vyhlášené Esky v pražském Karlíně. Každý sám za sebe musel připravit geniální snídani, pak mezi sebe rozhodili pětichodové menu a ke svému překvapení i černé zástěry. To je pochopitelně trochu rozhodilo.