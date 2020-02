Kdybyste mohl uvařit jediné jídlo, které by mělo předvést váš kuchařský um, co by to bylo?

Asi domácí vietnamskou omeletu se šalotkou, pažitkou a rybí omáčkou. Podle omelety poznáte, kdo je skutečně dobrý kuchař. Záleží na její struktuře, vlastnostech a chuti. Každá země má svoji ideální omeletu. Sám ji mám nejraději, když není suchá, ale jemná, klidně i tekutá, má chuť a ani nemusí být nadýchaná.