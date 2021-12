Tušili jste, že při vůni jehličí nemoci odfičí? Živý stromek má smysl

Základní účinnou látkou jehličí jsou silice neboli éterické esenciální oleje, které zbavují ovzduší virů, bakterií i dalších patogenů a do značné míry ho čistí i od jiných škodlivin. Proto se také v lese opravdu nemusíte bát, že se něčím nakazíte.

Do bytu se vám sice celý les nevejde, ale aspoň kousek si ho domů přinést můžete. Už to vás do určité míry ochrání před šířením respiračních infekcí, protože silice z čerstvého jehličí se přirozeně uvolňují do ovzduší.

Zároveň zlepšují dýchání, posilují imunitní systém a výrazně podporují psychickou kondici – odbourávají stres, uvolňují, zklidňují, zlepšují náladu...

Nejvíce silic obsahuje jehličí jedle, ale to z borovice a smrku za ním nezůstává moc pozadu. Účinné jsou éterické oleje i z dalších jehličnanů.

Modřín ovšem na zimu opadává, tis je zase jedovatý. Čerstvé větvičky jalovce se však k vánoční výzdobě určitě použít dají – také působí dezinfekčně, zklidňují a zlepšují dýchání.

Hodí se i do vany, smysl mají i éterické oleje

Prospěšné jsou i koupele. Zhruba tři hrsti čerstvého jehličí se zalijí třemi litry vody a nechají se vyluhovat do vychladnutí. Poté se scedí a nalijí do vany s teplou vodou. Po odstrojení stromečku můžete použít i suché jehličí, jen ho musíte dát asi dvakrát tolik, protože už má nižší obsah silic.

Koupele jsou vhodné k relaxaci, pro uklidnění, k posílení imunity, ale i při respiračních infekcích ke zmírnění příznaků. Při nachlazení lze odvar z čerstvého i suchého jehličí i inhalovat.

Čerstvé jehličí mohou úspěšně nahradit kupované přírodní éterické oleje – ty si sami doma asi nevyrobíte, protože se připravují technicky poměrně náročnou destilací.

Jsou stejně účinné jako jehličí, takže se hodí též do koupelí, aromalamp, difuzérů apod. Ale pozor, prodávají se velmi koncentrované, takže se musí ředit!