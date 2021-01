Povánoční manuál. Jak se zbavit stromku a uklidit beze stop po vosku

Na suché jehličí nejprve vezměte lak

Jehličí, které opadá ze suchého stromku, se ještě dlouho po svátcích rádo připomíná zákeřným zapichováním do chodidel. Tady pomůže jen poctivá ruční práce: pečlivé luxování bez nástavce na vysavači a na dokončení lepicí váleček na zvířecí srst.

Máme pro vás ovšem jeden tip: při povánoční likvidaci stromku by z něj mělo opadat méně jehličí, když ho předtím postříkáte lakem na vlasy.

Odstrojený stromek nenoste do zoo

Věnovat živý stromek do zoo, aby si zvířátka pochutnala, je sice hezká myšlenka, ale raději to nedělejte, stejně by váš dar nejspíš odmítli.

Pokud by totiž zůstal na stromku i jen jediný zapomenutý háček, zvíře by mohl poranit. Zoo si bere a zvířatům dává jen neprodané a tedy nepoužité stromky, které nikdy nikdo nezdobil.

Odstrojená jehličnan tedy odložte ke kontejnerům, do nich v žádném případě nepatří. Spolehněte se, bude odvezen, kam patří.

Případně, máte-li vlastní zahradu, můžete větve z odstrojeného vánočního ještě využít k přikrytí choulostivějších rostlinek.

Ozdoby chtějí extra péči

Vánoční ozdoby jsou velmi citlivé zboží, a tak je potřeba je správně ukládat. Drobnější ozdobičky dejte do krabiček od vajíček a zajistěte je gumičkou, větší ozdoby se vejdou do papírových kelímků.

Při odstrojování stromku začněte těmi nejkřehčími ozdobami, které by se nejsnadněji rozbily, a opatrně je ukládejte do krabiček. Světýlka ze stromečku sundávejte jako poslední a celý řetěz ideálně namotejte na kus kartonu.

Řetězy, obyčejné ozdobné i ty se světýlky, se nezamotají, pokud je namotáte na kus kartonu. Za rok je nebudete muset pracně rozmotávat.

Vosku vás zbaví pijáky

K svátkům patří svíčky, jejich světlo uklidňuje, krásně hřeje… Ale jejich vosk může poškodit nábytek či ubrusy. Ukápl i vám vosk, kam neměl?

Nevěště hlavu, řešení existuje. Ubrus podložte navlhčeným ručníkem, nahoru dejte savý papír, ideálně starý dobrý piják, lehce nahřejte žehličku a opakovaně po papíru přejíždějte, dokud se do něj vosk nevsákne.

Z koberce vosk dostanete obdobně, jen nepoužijete na podklad ručník a místo žehličky si k ruce vezmete šetrnější fén.

Skvrny odstraní olej a sůl

Dostal se vám vosk ze svíčky na polici nebo komodu? Na nábytek odolnější proti oděru můžete vzít žiletku či škrabku na sklokeramické desky.

Jak dostat vosk z dřevěného nábytku Zatvrdnutý vosk z povrchu snadno odstraníte pomocí žiletky určené pro údržbu sklokeramických desek. Vyčištěné místo pak odmyjete alkoholovým čističem a v případě dřeva doleštíte leštěnkou.

Na větší „citlivky“ použijte fén a savý papír a skvrnu, která po vosku zbude, vyčistěte mýdlovou nebo octovou vodou. Na dřevě mohou vznikat i bílé skvrny od příliš horkých nádob, třeba od sklenice se svíčkou. Odstranit jdou pastou vytvořenou z trochy soli a oleje.

Osvědčené rady existují i a odstranění skvrn z čalouněného nábytku:

Cukroví pošlete doslova k ledu

Už vám vanilkové rohlíčky a pracny lezou i ušima? Zamrazte je. Pamatujte si ale tři věci: Uchovávat se musí v neprodyšných obalech, do mrazáku nepatří nic s krémem a mrazit byste neměli ani to, co bylo upečené víc jak před měsícem. Cukroví pak můžete vytáhnout třeba na Velikonoce, dá se ale také postupně zpracovávat i jako „sušenkový“ základ do nepečených dortů. (Recept na nepečený dort ze sušenek například zde.)