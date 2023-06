Mýty kolem koníčků. Jste normální, když žádný nemáte?

Mohli byste se přihlásit do televizní soutěže? Teď nejde o to, jestli máte trému před kamerou či dostatek znalostí. První, na co se vás tam zeptají, jsou koníčky, a pokud žádným nevěnujete čas, musíte si je vymyslet, jinak nastane trapné mlčení. Má pravdu ten, kdo říká, že lidé bez koníčků jsou svým způsobem omezení? Nebo že na hobby musí mít člověk pěkně tučné konto? Pravda, nebo lež?

Člověk bez hobby je méně cenný

Zmínili jsme už, že dobře zvolené hobby, které nás baví a naplňuje potěšením, nám pomáhá udržet se v lepší kondici, a to jak fyzické, tak duševní. Když se naučíte udělat si čas na něco, co vás těší, dostanete snáze z hlavy běžné denní starosti, povznesete se nad ně, získáte odstup.

Nebudete se pohybovat jen mezi domácností a zaměstnáním, přibude vám do života další rozměr. Tedy ten, kdo koníčky nemá, se trochu ochuzuje, ale v žádném případě proto není méně cenný než ten, kdo má řadu skvělých zájmů. Pro pohodu stačí, abyste uměli zdravě odbourat stres.

V životě nastávají etapy, kdy opravdu na velkého koníčka není čas, ale na relaxaci by se měl prostor najít vždycky. Proběhnutí po parku, hodině v bazénu, návštěvě divadla nebo posezení s kamarádkou u kafe sice nebudeme říkat hobby, přesto nás toto všechno a ještě mnoho dalších rozptýlení dostane do pohody. Důležité tedy je naučit se odpočívat a odlehčovat hlavě od těžkých myšlenek.