Nejdřív plánujte čas na rodinu a koníčky, pak až práci. Expert radí, jak na to

Plánovat si svůj čas se učíme už od první třídy: Teď je čas na úkoly, pak na trénink a zbytek dne už mám jen pro sebe... Jak ubíhají roky, povinností přibývá. Čtyřiadvacet hodin je třeba rozdělit mezi práci, domácnost, rodinu, přátele, koníčky i nutný odpočinek.

A i když už to máme zaběhané, přijdou – ať už plánovaně či neplánovaně – události, které nám do každodenního režimu takzvaně hodí vidle. Jako třeba právě začátek školního roku, kdy nevíme, kam máme skočit dřív.

„Před každou mimořádnou situací je určitě dobré si věci rozvrhnout. Práce s vysokou prioritou, jako jsou prezentace projektů nebo schůzky, se pokoušíme vyřídit předtím. Zatímco dlouhodobé úkoly můžeme odložit. Za sebe ale doporučuji udělat co nejvíce práce předem, ať na to nemusíte myslet a popřípadě na něco nezapomenete,“ říká Jan Klusoň ze společnosti Welcome to the Jungle, která radí v oblasti práce a kariérního růstu.