Zálesácký chleba zvládnete snadno i na grilu v polních podmínkách

Tipy: Do kotlíkového keramického grilu dejte convEGGtor, který ještě více rozptýlí teplo. U klasického kotlíkového grilu rozhrňte uhlíky po obvodu tak, aby jich ve středu bylo co nejméně. Je to lepší pro celistvost kůrky a zabrání to, aby se kůrka ze spodní části nespálila.

Pečte nejprve menší chleby. Až se naučíte regulovat teplo, tak zkoušejte větší bochníky.