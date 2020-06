Divočina v Liberci, zlínská úleva, Bohemians rozčílilo video

Hlavní arbitr Zbyněk Proske měl co dělat, aby se z rozohněného hloučku vymanil. Křičeli na něj hráči, halekal snad celý realizační tým. Jenže verdikt nezměnili. Přestože pomezní rozhodčí signalizoval před gólem sparťana Benjamina Tetteha ofsajdové postavení, video odhalilo, že jediný zásah padl v rámci regulí.

Praporek byl nahoře, jenže píšťalka hru zřejmě předčasně nepřerušila. A proto mohla Sparta slavit vítězný zásah.

„Viděli jsme praporek pomezního nahoře, ale hlavní rozhodčí pískal, až když byl míč v brance. VAR to vyřešil,“ komentoval spornou situaci sparťanský trenér Václav Kotal. „Radši bych hodnotil fotbal, nad tímhle by se měli zamyslet spíš na Strahově,“ odvětil jeho protějšek Luděk Klusáček z Bohemians.

Sparta tak poskočila na čtvrtou pozici tabulky a přiblížila se třetímu Liberci na dvoubodový rozdíl. Severočeši totiž v divokém utkání remizovali 2:2 s Mladou Boleslaví.

Prvním nešťastníkem zmíněného duelu byl liberecký stoper Ondřej Karafiát. Nejprve špatnou rozehrávkou nabídl gól Jiřímu Klímovi, poté zahrál rukou a zavinil pokutový kop. Snad ještě smutnější však musel být po závěrečném hvizdu mladoboleslavský Alexej Tatajev, který v nastaveném čase smolně poslal míč do vlastní sítě.

„Tatajev byl naším nejlepším hráčem. Nevyčítám mu to, je to pro něj nešťastný moment. Dal si vlastní gól ve druhém utkání po sobě, ale v obou byl náš nejlepší hráč v defenzivě. Je to škoda, ale před zápasem bychom bod brali,“ konstatoval Jozef Weber, kouč Mladé Boleslavi.



Že v Liberci nepadaly normální góly, podpořil i hostující brankář Šeda, jenž daroval branku soupeři pro změnu odrazem výkopu od útočníka Kuchty. K tomu dvě červené, na každé straně jedna...

Spokojení jsou ve Zlíně, Fastav totiž poprvé od vynucené ligové pauzy zvítězil. Příbram porazil 1:0 díky proměněné penaltě Tomáše Poznara a poskočil na třinácté místo před Karvinou. Středočeši zůstávají po porážce na posledním místě.