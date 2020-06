Karviná - Č. Budějovice, hosté usilují o druhé vítězství v řadě

Fotbal

Zvětšit fotografii Zkušený českobudějovický brankář Jaroslav Drobný vyskočil nejvýš v tvrdém souboji v ligovém duelu s Karvinou. | foto: ČTK

dnes 14:37

Českobudějovičtí fotbalisté posledně zastavili sérii porážek a rádi by si připsali druhou výhru v řadě. Ve 28. kole se utkávají s Karvinou, která však potřebuje co nejvíc bodů na co nejlepší pozici pro boj o záchranu. Zápas můžete od 15 hodin sledovat online.

