Karviná není tým, který by měl hrát o záchranu, varuje jablonecký Rada

„V Teplicích se k nám přiklonilo štěstí a dali jsme pěknou vítěznou branku. Tři body pro nás byly hodně důležité v tomhle finiši. Teď máme před sebou dva zápasy a pokusíme se hned v tom prvním s Karvinou zase bodovat,“ burcuje jablonecký kouč Petr Rada.

Jablonec vs. Karviná Online reportáž ve středu od 18 hodin

„Každý hraje o něco, my o horní skupinu, Karviná zase o udržení, takže každý zápas a bod je důležitý. Karviná je kvalitní tým a na jaře, co tam přišel zkušený trenér Jarábek, má dobré výsledky. Není to tým, který by měl hrát o záchranu,“ tvrdí Rada.

V první lize na sebe dnešní soupeři narazí teprve poosmé, pět duelů vyhrál Jablonec, dva Karviná, nikdy se nezrodila remíza. Listopadový vzájemný zápas na karvinském stadionu rozhodl jediným gólem třináct minut před koncem jablonecký forvard Doležal.

Fotbalisté Jablonce se budou moci spolehnout na podporu nejvěrnějších fanoušků, protože díky uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru může být na stadionu přítomno 500 lidí. Na duel s Karvinou tak klub pustí zhruba 120 permanentkářů.

„V uplynulých dnech jsme rozeslali e-mailem osobní pozvánky nebo jsme našim fanouškům volali, že ti, kteří nevynechali žádný zápas v sezoně, či například jen jeden, mohou přijít na Karvinou,“ řekl tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman. „Jsme rádi i za číslo sto dvacet fanoušků a pevně věříme, že se bude postupně zvyšovat. Teď jsme se rozhodli pozvat ty nejvěrnější,“ dodal Bergman.