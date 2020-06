Budějovický kouč: Bodu si vážíme. Karviná je doma silná

Trenéři ligového nováčka vsadili na stejnou základní jedenáctku jako naposledy s Olomoucí, takže pouze z lavičky sledoval výkon svých spoluhráčů kapitán Tomáš Sivok, jenž už mohl naskočit po trestu za červenou kartu.



Dynamo vstoupilo do zápasu aktivněji a vytvořilo si tři zajímavé možnosti. Po rychlé akci Patrik Brandner hledal přihrávkou pod sebe Ivana Schranze. Pokud by přihrál přesně, slovenský útočník by zakončoval do prázdné. Jenže rychleji zasáhl jeden z obránců. Pak se do vápna dral Mršič, po kličce Hanouskovi se dožadoval penalty, ale sudí Lerch viděl situaci jinak. Hlavou se pak neprosadil ani Pavel Šulc.

Budějovický trenér David Horejš se raduje během ligového utkání proti Olomouci.

„Prvních patnáct minut jsme hráli velice dobře. Kombinovali jsme, drželi se na míči a vytvořili si několik příležitostí. Nepodařilo se nám ale skórovat a dostat domácí pod tlak,“ všiml si budějovický trenér David Horejš.



Pak převzali aktivitu Karvinští. Gólman hostů Jaroslav Drobný měl problémy při prudké malé domů od Mršiče, následně musel zasahovat, když rychle pálil Ba Loua.

Stejný souboj se opakoval i o chvíli později, veterán v brance Dynama vyškrábl technický pokus levačkou karvinského záložníka.

Do přestávky měl každý tým ještě po jedné šanci. Nejprve budějovický záložník Šulc neprostřelil gólmana Bolka, na druhé straně se do přízemního centru položil Lingr, a pokud by netrefil bránícího Kladrubského, poprvé by se měnilo skóre.

Druhý poločas byl na brankové příležitosti skromnější. Chybu Dynama mohl potrestat karvinský Qose, rychlou akci se rozhodl vyřešit individuálně, ale branku přestřelil. Jihočeši zahrozili po centru Kladrubského z levé strany, na zadní tyči ale bránící Čonka v poslední chvíli odvrátil míč před Brandnerem. „Zápas mířil k remíze, ve hře bylo hodně soubojů. Pak už byla znát i únava. Kluci neměli na brejky tolik sil,“ hodnotil Horejš.

Na posledních pětatřicet minut naskočil do hry po zranění vracející se Petr Javorek. I on musel čelit náporu Karviné v závěru zápasu, který byl však hlavně územní. V největší možnosti pálil Ba Loua pohotově, ale Drobného neprostřelil. Po střídání tohoto záložníka už domácí tak nebezpeční nebyli.

Souhrn 28. ligového kola

Jihočeši tak odjeli z Karviné s bodem za remízu 0:0. „Bodu si vážíme. Karviná je doma silná. Chtěli jsme navázat na zápas s Olomoucí, znovu jsme neinkasovali, ale tentokrát jsme žádný brejk ke gólu nedovedli,“ doplnil hostující kouč.



Dynamo zůstává v tabulce osmé a nadále je ve hře o skupinu o titul. Na šestou Ostravu dvě kola před koncem ztrácí tři body. Zároveň už ale budějovičtí mají jistou prostřední skupinu o Evropu. V dalším utkání ve středu hostí Teplice.